القدس المحتلة-سانا



أصيب فلسطيني اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على تجمع للفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وداهمت منزلاً، بينما سرق مستوطنون مركبة ومعدات زراعية تعود لمزارعين من قرية عمورية في منطقة وادي الشاعر، وخرّبوا عدداً من أشجار الزيتون.



وتتواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ويحيي الفلسطينيون والعالم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو مناسبة أممية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 لإحيائها سنوياً في 29 تشرين الثاني، بهدف حشد الدعم لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعودة اللاجئين.