عدن-سانا‏

أعلن مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية نزع 604 آلاف و775 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ‏منذ انطلاق عمل المشروع في حزيران عام 2018 وحتى الـ 27 من ‏تشرين الثاني الجاري.‏

وذكر مدير عام المشروع أسامة بن يوسف القصيبي في بيان نشره ‏المكتب الإعلامي للمشروع، أن إجمالي ما نزعته الفرق شمل 434 ألفاً ‏و456 ذخيرة غير منفجرة، و153 ألفاً و684 لغماً مضاداً للدبابات، ‏إضافة إلى 7906 ألغام مضادة للأفراد، و8729 عبوة ناسفة.‏

وأوضح القصيبي أن المساحة الإجمالية للأراضي التي تمكنت فرق ‏المشروع من تطهيرها بلغت 87 مليوناً و757 ألفاً و41 متراً مربعاً، وذلك ‏حتى الـ 27 من تشرين الثاني 2026.‏

وتأتي هذه الجهود ضمن عمليات مشروع “مسام” الإنسانية الرامية إلى ‏إزالة الألغام والذخائر غير ‏المنفجرة والعبوات الناسفة، والحد من ‏مخاطرها على حياة المدنيين اليمنيين، والإسهام في تأمين الأراضي، ‌‏وتمكين السكان من العودة إلى ممارسة أنشطتهم الحياتية والزراعية ‏بأمان.‏