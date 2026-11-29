عدن-سانا
أعلن مشروع “مسام” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نزع 604 آلاف و775 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، منذ انطلاق عمل المشروع في حزيران عام 2018 وحتى الـ 27 من تشرين الثاني الجاري.
وذكر مدير عام المشروع أسامة بن يوسف القصيبي في بيان نشره المكتب الإعلامي للمشروع، أن إجمالي ما نزعته الفرق شمل 434 ألفاً و456 ذخيرة غير منفجرة، و153 ألفاً و684 لغماً مضاداً للدبابات، إضافة إلى 7906 ألغام مضادة للأفراد، و8729 عبوة ناسفة.
وأوضح القصيبي أن المساحة الإجمالية للأراضي التي تمكنت فرق المشروع من تطهيرها بلغت 87 مليوناً و757 ألفاً و41 متراً مربعاً، وذلك حتى الـ 27 من تشرين الثاني 2026.
وتأتي هذه الجهود ضمن عمليات مشروع “مسام” الإنسانية الرامية إلى إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة، والحد من مخاطرها على حياة المدنيين اليمنيين، والإسهام في تأمين الأراضي، وتمكين السكان من العودة إلى ممارسة أنشطتهم الحياتية والزراعية بأمان.