تبليسي-سانا



تظاهر عشرات الآلاف من أنصار المعارضة في جورجيا، اليوم السبت، إحياءً للذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات المناهضة لقرار الحكومة تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وللمطالبة بإجراء انتخابات جديدة في البلاد.



وذكرت وكالة فرانس برس، أن الساحات الرئيسية في العاصمة تبليسي امتلأت بالمتظاهرين الذين تجمّعوا استجابة لدعوة خمسة أحزاب معارضة، ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي وجورجيا.



واتهم منظّمو المظاهرة في بيان، حزب “الحلم الجورجي” الفائز بانتخابات 2024، بالتراجع عن المسار الأوروبي لجورجيا والذي كرّسه في دستور البلاد، الأمر الذي ينفيه الحزب.



وكان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، أعلن عقب الانتخابات أنّ تبليسي ستعلّق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى العام 2028، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات على مستوى البلاد.