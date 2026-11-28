القدس المحتلة-سانا



قتل فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن فلسطينياً قتل وأصيب آخر بجروح برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية مادما جنوب نابلس.



كذلك أصيب فلسطينيان خلال اعتداء للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، كما أصيب فلسطيني ووالدته بجروح جراء اعتداء مستوطنين في قرية التوانة جنوب الخليل.



وفي وقت سابق اليوم، اعتدى مستوطنون إسرائيليون بالضرب على أربعة فلسطينيين، ثلاثة عمال كهرباء ورجل مسن، في اعتداءين منفصلين بالضفة الغربية‎.‎



وقُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، أمس الجمعة، جراء غارة جوية إسرائيلية وإطلاق نار لقوات الاحتلال في قطاع غزة.