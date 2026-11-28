بيروت-المنامة-سانا‏

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية المواقف والعبارات المسيئة ‏إلى مملكة البحرين ومؤسساتها القضائية، التي صدرت خلال لقاء عُقد في ‏بيروت، مؤكدة أنها لا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف الدولة ‏اللبنانية أو سياستها تجاه البحرين.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الخارجية قولها في بيان اليوم ‏السبت: إن اللقاء المذكور لم يكن رسمياً، وإن الحكومة اللبنانية لم تشارك ‏في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته.‏

وذكّرت الخارجية بأن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية أكد التزام لبنان ‏بألا يكون منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، ‏مشددة على التزام الحكومة بمواصلة العمل على وضع هذا التعهد موضع ‏التنفيذ.‏

وجددت الوزارة احترامها الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها وسلامة ‏أراضيها ومؤسساتها، وحرصها على عدم التدخل في شؤونها الداخلية أو ‏في عمل سلطاتها القضائية، مؤكدة تمسكها بعلاقات الأخوة والاحترام ‏المتبادل التي تجمع البلدين والشعبين، وحرصها على صون هذه العلاقات ‏وتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.‏

مذكرة احتجاج بحرينية

وجاء بيان الخارجية اللبنانية عقب استدعاء وزارة الخارجية البحرينية ‏في وقت سابق اليوم سفير لبنان لدى المملكة هادي هاشم، احتجاجاً على ‏انعقاد لقاء في بيروت تضمن، بحسب وصفها، “ادعاءات باطلة ‏وتصريحات مسيئة لمملكة البحرين وسلطتها القضائية”.‏

وذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا” أن مدير إدارة العلاقات الثنائية في ‏وزارة الخارجية البحرينية عبد الله بن علي آل خليفة سلّم السفير اللبناني ‏مذكرة احتجاج رسمية، مؤكداً رفض المملكة القاطع لما صدر خلال ‏اللقاء، باعتباره تدخلاً في شؤونها الداخلية.‏

وطالبت الخارجية البحرينية الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات ‏اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات، مجددة حرص المملكة على ‏علاقاتها الأخوية مع الجمهورية اللبنانية.‏

وحسب الخارجية اللبنانية، عُقد في بيروت في وقت سابق اليوم “لقاء ‏تضامني مع عدد من علماء مملكة البحرين”، صدرت عنه “مواقف ‏وعبارات مسيئة إلى مملكة البحرين ومؤسساتها القضائية”.‏