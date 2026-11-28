بيروت-المنامة-سانا
استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية المواقف والعبارات المسيئة إلى مملكة البحرين ومؤسساتها القضائية، التي صدرت خلال لقاء عُقد في بيروت، مؤكدة أنها لا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها تجاه البحرين.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الخارجية قولها في بيان اليوم السبت: إن اللقاء المذكور لم يكن رسمياً، وإن الحكومة اللبنانية لم تشارك في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته.
وذكّرت الخارجية بأن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية أكد التزام لبنان بألا يكون منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، مشددة على التزام الحكومة بمواصلة العمل على وضع هذا التعهد موضع التنفيذ.
وجددت الوزارة احترامها الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها وسلامة أراضيها ومؤسساتها، وحرصها على عدم التدخل في شؤونها الداخلية أو في عمل سلطاتها القضائية، مؤكدة تمسكها بعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تجمع البلدين والشعبين، وحرصها على صون هذه العلاقات وتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
مذكرة احتجاج بحرينية
وجاء بيان الخارجية اللبنانية عقب استدعاء وزارة الخارجية البحرينية في وقت سابق اليوم سفير لبنان لدى المملكة هادي هاشم، احتجاجاً على انعقاد لقاء في بيروت تضمن، بحسب وصفها، “ادعاءات باطلة وتصريحات مسيئة لمملكة البحرين وسلطتها القضائية”.
وذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا” أن مدير إدارة العلاقات الثنائية في وزارة الخارجية البحرينية عبد الله بن علي آل خليفة سلّم السفير اللبناني مذكرة احتجاج رسمية، مؤكداً رفض المملكة القاطع لما صدر خلال اللقاء، باعتباره تدخلاً في شؤونها الداخلية.
وطالبت الخارجية البحرينية الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات، مجددة حرص المملكة على علاقاتها الأخوية مع الجمهورية اللبنانية.
وحسب الخارجية اللبنانية، عُقد في بيروت في وقت سابق اليوم “لقاء تضامني مع عدد من علماء مملكة البحرين”، صدرت عنه “مواقف وعبارات مسيئة إلى مملكة البحرين ومؤسساتها القضائية”.