عدن-سانا

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيا الحوثي 87 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الساعات الـ72 الماضية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة للسكان.

وأفاد تقرير صادر عن الشبكة، نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” اليوم السبت، برصد إطلاق نحو 560 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة بالسكان في المحافظة، إضافة إلى فشل إطلاق صاروخين باليستيين، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع استمرار الحصار والقيود المفروضة على حركة السكان، وعرقلة دخول المواد الغذائية والأدوية والوقود.

وأوضح التقرير أن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 14 مدنياً، بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال، وإصابة 24 آخرين، بينهم ثمانية أطفال.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي ارتكبت أمس الجمعة، مجزرتين بحق المدنيين في تعز، أسفرت الأولى عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة آخر، جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حي شارع الثلاثين، بينما أودى قصف استهدف هنجر السينما بمدينة التربة بحياة ثمانية مدنيين، وأصاب أربعة آخرين.

كما وثّق التقرير اختطاف وإخفاء 14 يمنياً، واحتجاز نحو 120 آخرين لساعات عند مداخل المدينة قبل الإفراج عنهم بعد أخذ تعهدات منهم، إضافة إلى ابتزاز السكان ومساومتهم على الحصول على السلال الغذائية مقابل التجنيد.

وطالبت الشبكة بالوقف الفوري للهجمات على المناطق المأهولة، وإنهاء الحصار المفروض عليها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتأمين مرور الفرق الطبية والإغاثية دون عوائق، داعيةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين في تعز.

وكان مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز أعلن أمس الجمعة، إصابة تسعة يمنيين، بينهم أربعة أطفال وامرأة حامل، جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي على أحياء سكنية في مدينة تعز، وعدد من القرى في ريف المحافظة جنوب غرب اليمن.

وتشهد محافظة تعز تدهوراً مستمراً في الأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل الميليشيا، ما يقيّد حركة المدنيين ويعيق وصول الإمدادات الأساسية.