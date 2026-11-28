القدس المحتلة-سانا‏

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى دورا ‏الحكومي جنوب الخليل، اليوم السبت، مؤكدة أن ذلك يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ‏الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية المنشآت الطبية والمرضى والطواقم ‏الصحية.‏

وقالت الوزارة في بيان: إن اقتحام المستشفيات وتفتيشها يثير الرعب بين المرضى ‏ويعرقل تقديم الخدمات الصحية، ويشكّل اعتداءً على حرمة المؤسسات الطبية، مشيرة ‏إلى أن القطاع الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرض لانتهاكات ‏ممنهجة.‏

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان ‏الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 74 ألفاً ‏و790 قتيلاً و176 ألفاً و336 مصاباً.‏

وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ‌‏18 قتيلاً و38 مصاباً، ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين ‏الأول عام 2025 إلى 1720، وعدد المصابين إلى 6201.‏

وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ‏ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.‏

وقُتل فلسطينيان أمس الجمعة وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية قرب مركز ‌‏”أطباء بلا حدود– بلجيكا”، بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.‏