القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى دورا الحكومي جنوب الخليل، اليوم السبت، مؤكدة أن ذلك يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية المنشآت الطبية والمرضى والطواقم الصحية.
وقالت الوزارة في بيان: إن اقتحام المستشفيات وتفتيشها يثير الرعب بين المرضى ويعرقل تقديم الخدمات الصحية، ويشكّل اعتداءً على حرمة المؤسسات الطبية، مشيرة إلى أن القطاع الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرض لانتهاكات ممنهجة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 74 ألفاً و790 قتيلاً و176 ألفاً و336 مصاباً.
وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 18 قتيلاً و38 مصاباً، ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول عام 2025 إلى 1720، وعدد المصابين إلى 6201.
وأضافت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.
وقُتل فلسطينيان أمس الجمعة وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية قرب مركز ”أطباء بلا حدود– بلجيكا”، بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.