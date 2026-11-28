جنيف-سانا
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، أن اثنين من موظفيها، يعملان حارسين، قُتلا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد مقراتها في قطاع غزة مساء أمس.
وأعربت المنظمة في بيان نشرته على منصة “إكس” عن حزنها العميق وغضبها إزاء الحادثة، ووصفت الهجوم بأنه “استهداف مباشر”، مشيرة إلى أن مقتل الموظفين يرفع عدد العاملين لديها الذين قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب إلى 17.
وأكدت المنظمة أن المقر المستهدف كان يحمل شعاراتها بوضوح، وأنها أبلغت جيش الاحتلال الإسرائيلي مسبقاً بإحداثيات الموقع ومكانه، وكانا معلومين لديه، مجددة مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أفادت أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر طبية، بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء غارة جوية استهدفت مواطنين قرب مركز “أطباء بلا حدود – بلجيكا”، بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
وفي الـ23 من آب الماضي، أدانت المنظمة قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي إغلاق قضيتين أحالتهما للمراجعة دون فتح تحقيق جنائي فيهما، موضحة أن القضية الأولى تتعلق بهجمات استهدفت قافلة تابعة لها في مدينة غزة في تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن مقتل شخصين، والثانية تتعلق بغارة استهدفت مأوى تابعاً لها في خان يونس في شباط 2024، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.