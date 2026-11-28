جنيف-سانا‏

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، أن اثنين من موظفيها، يعملان حارسين، ‏قُتلا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد مقراتها في قطاع غزة مساء أمس.‏

وأعربت المنظمة في بيان نشرته على منصة “إكس” عن حزنها العميق وغضبها إزاء ‏الحادثة، ووصفت الهجوم بأنه “استهداف مباشر”، مشيرة إلى أن مقتل الموظفين يرفع ‏عدد العاملين لديها الذين قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب إلى 17.‏

وأكدت المنظمة أن المقر المستهدف كان يحمل شعاراتها بوضوح، وأنها أبلغت جيش ‏الاحتلال الإسرائيلي مسبقاً بإحداثيات الموقع ومكانه، وكانا معلومين لديه، مجددة ‏مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.‏

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أفادت أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر طبية، ‏بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء غارة جوية استهدفت مواطنين قرب ‏مركز “أطباء بلا حدود – بلجيكا”، بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.‏

وفي الـ23 من آب الماضي، أدانت المنظمة قرار المدعي العام العسكري الإسرائيلي إغلاق ‏قضيتين أحالتهما للمراجعة دون فتح تحقيق جنائي فيهما، موضحة أن القضية الأولى ‏تتعلق بهجمات استهدفت قافلة تابعة لها في مدينة غزة في تشرين الثاني 2023، ‏وأسفرت عن مقتل شخصين، والثانية تتعلق بغارة استهدفت مأوى تابعاً لها في خان يونس ‏في شباط 2024، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.‏