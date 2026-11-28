لندن-سانا
كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي نجح في صد نحو ست طائرات مسيرة حلّقت حول قاعدة لاكنهيث الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة سوفولك شرق إنكلترا خلال تشرين الثاني الجاري.
وذكرت الصحيفة أن المسيرات رُصدت وهي تحوم بالقرب من القاعدة التي تستضيف الجناح المقاتل الـ48 التابع للقوات الجوية الأمريكية، ما دفع السلطات إلى إصدار إنذار أمني لعناصر الجيش الأمريكي داخل القاعدة، وطلب البقاء في أماكنهم كإجراء احترازي.
وأشارت مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة البريطانية إلى أن القوات الأمريكية استخدمت أنظمة متخصصة لمكافحة الطائرات المسيّرة، وتمكنت من إبعادها ومنعها من مواصلة التحليق قرب المنشأة إلا أن القوات البريطانية والأمريكية لم تتمكن من استعادة أي من هذه الطائرات بعد الحادث.
وأثار عدم العثور على المسيّرات بحسب الصحيفة تساؤلات أمنية بشأن طبيعة مهمتها وما إذا كانت تحمل معدات للتجسس أو أجهزة مراقبة أو حتى حمولات أخرى لم يتسن التحقق منها.
ووفق فايننشال تايمز تشتبه السلطات البريطانية في وجود صلة إيرانية بالحادثة، في حين أكدت القوات الجوية الأمريكية أنها تعاملت مع “نشاط غير مصرح به لطائرات مسيرة” قرب القاعدة، مشددة على أن الحادث لم يسفر عن أضرار للأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية.
وتُعد قاعدة لاكنهيث أكبر مركز عمليات للمقاتلات الأمريكية في أوروبا، وتضم نحو 7 آلاف عسكري وموظف.
كما كانت القاعدة قد رفعت مستوى التأهب إلى حالة “تشارلي” في أيلول الماضي، وهو ثاني أعلى مستويات التهديد المعتمدة لدى وزارة الدفاع الأمريكية.
ويأتي الحادث ضمن سلسلة وقائع أمنية شهدتها قواعد بريطانية تستضيف قوات أمريكية خلال العام الجاري، ما دفع لندن إلى تعزيز إجراءات حماية المنشآت العسكرية باستثمارات تبلغ نحو 470 مليون جنيه إسترليني، تشمل تطوير أنظمة المراقبة والدفاع ضد الطائرات المسيّرة وتحسين التحصينات الأمنية حول القواعد الحساسة.