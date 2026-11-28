لندن-سانا‏

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي نجح في ‏صد نحو ست طائرات مسيرة حلّقت حول قاعدة لاكنهيث الجوية التابعة لسلاح الجو ‏الملكي البريطاني في مقاطعة سوفولك شرق إنكلترا خلال تشرين الثاني الجاري.‏

وذكرت الصحيفة أن المسيرات رُصدت وهي تحوم بالقرب من القاعدة التي تستضيف ‏الجناح المقاتل الـ48 التابع للقوات الجوية الأمريكية، ما دفع السلطات إلى إصدار إنذار ‏أمني لعناصر الجيش الأمريكي داخل القاعدة، وطلب البقاء في أماكنهم كإجراء ‏احترازي.‏

وأشارت مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة البريطانية إلى أن القوات الأمريكية ‏استخدمت أنظمة متخصصة لمكافحة الطائرات المسيّرة، وتمكنت من إبعادها ومنعها ‏من مواصلة التحليق قرب المنشأة إلا أن القوات البريطانية والأمريكية لم تتمكن من ‏استعادة أي من هذه الطائرات بعد الحادث.‏

وأثار عدم العثور على المسيّرات بحسب الصحيفة تساؤلات أمنية بشأن طبيعة مهمتها ‏وما إذا كانت تحمل معدات للتجسس أو أجهزة مراقبة أو حتى حمولات أخرى لم يتسن ‏التحقق منها.‏

ووفق فايننشال تايمز تشتبه السلطات البريطانية في وجود صلة إيرانية بالحادثة، في ‏حين أكدت القوات الجوية الأمريكية أنها تعاملت مع “نشاط غير مصرح به لطائرات ‏مسيرة” قرب القاعدة، مشددة على أن الحادث لم يسفر عن أضرار للأفراد أو ‏الطائرات أو البنية التحتية.‏

وتُعد قاعدة لاكنهيث أكبر مركز عمليات للمقاتلات الأمريكية في أوروبا، وتضم نحو 7 ‏آلاف عسكري وموظف. ‏

كما كانت القاعدة قد رفعت مستوى التأهب إلى حالة “تشارلي” في أيلول الماضي، ‏وهو ثاني أعلى مستويات التهديد المعتمدة لدى وزارة الدفاع الأمريكية.‏

ويأتي الحادث ضمن سلسلة وقائع أمنية شهدتها قواعد بريطانية تستضيف قوات ‏أمريكية خلال العام الجاري، ما دفع لندن إلى تعزيز إجراءات حماية المنشآت العسكرية ‏باستثمارات تبلغ نحو 470 مليون جنيه إسترليني، تشمل تطوير أنظمة المراقبة والدفاع ‏ضد الطائرات المسيّرة وتحسين التحصينات الأمنية حول القواعد الحساسة.‏