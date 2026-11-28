

كييف -سانا



أعلنت أوكرانيا أنها قدمت إلى شركائها مقترحات عملية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في البحر الأسود، يهدف إلى استعادة حرية الملاحة وضمان أمن نقل المنتجات الزراعية، مؤكدة أنها تنتظر رداً من روسيا.



ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم” عن وزير الخارجية أندري سيبيها قوله اليوم الجمعة: إن بلاده مستعدة لهدنة تتيح استئناف حركة الملاحة البحرية بصورة آمنة، وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن جميع المقترحات الأوكرانية أُحيلت إلى الشركاء.



وأضاف: إن “روسيا تطرح، في كل مرة تقدم فيها كييف مقترحات لخفض التصعيد، مطالب غير واقعية”، موضحاً أن موسكو تسعى حالياً إلى إدراج صادرات النفط ضمن اتفاق الهدنة في البحر الأسود، في حين تركز أوكرانيا على ضمان نقل المنتجات الزراعية.



وأشار إلى أن بلاده مستعدة لمناقشة إدراج صادرات النفط ضمن هدنة أوسع تشمل قطاع الطاقة بمختلف مكوناته، لكنه شدد على أن المقترحات المتعلقة بالبحر الأسود تركز على المنتجات الزراعية وحرية الملاحة.



وثمّن سيبيها دور الهند وتركيا ومصر في جهود خفض التصعيد في البحر الأسود والوساطة، داعياً إلى ممارسة ضغوط على روسيا لضمان سلامة الملاحة، ومشيراً إلى استمرار استخدام موسكو مسارات بحرية أخرى، بينها بحر البلطيق، لتصدير منتجاتها، بما فيها الحبوب التي قال: إنها نُقلت من الأراضي الأوكرانية الخاضعة للاحتلال المؤقت.



وكان قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا دعوا في 19 تشرين الثاني الجاري إلى التوصل لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، بما يضمن المرور الآمن وحرية الملاحة، ويسمح بتصدير المواد الغذائية، مؤكدين أهمية ذلك للأمن الغذائي العالمي.

