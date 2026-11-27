القاهرة-سانا‏

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح ‏جابر الأحمد الصباح، واليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية ‏إلى خفض التصعيد، إضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.‏

ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن المتحدث الرسمي باسمها السفير نادر زكي قوله: إن الاتصال مع وزير ‏الخارجية الكويتي تناول الجهود المبذولة لاحتواء التوترات واستعادة التهدئة في المنطقة، حيث أكد عبد ‏العاطي خطورة استمرار حالة الاحتقان أو انزلاق المنطقة مجدداً إلى تصعيد عسكري، مشدداً على أهمية ‏مواصلة التحركات والاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للأزمة تراعي شواغل جميع الأطراف، ‏وتجنب دول المنطقة اتساع دائرة الصراع وتداعياته الأمنية والاقتصادية.‏

وفي الاتصال مع نظيره اليوناني، أكد عبد العاطي عمق العلاقات بين البلدين وطابعها الاستراتيجي، مشيراً ‏إلى الروابط التاريخية والقرب الجغرافي والمصالح المشتركة، والنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات عقب ‏رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.‏

وأضاف المتحدث: إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي ‏تشهدها المنطقة، ولا سيما التطورات في شرق المتوسط ومستجدات الملف الليبي.‏

وتأتي هذه الاتصالات في إطار التشاور والتنسيق العربي والإقليمي بشأن التطورات المتسارعة في ‏المنطقة، ‏والجهود الرامية إلى احتواء التوترات وخفض التصعيد، ودعم الحلول السياسية ‏والحيلولة دون اتساع دائرة ‏المواجهات العسكرية.‏