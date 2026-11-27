القاهرة-سانا
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، واليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، إضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن المتحدث الرسمي باسمها السفير نادر زكي قوله: إن الاتصال مع وزير الخارجية الكويتي تناول الجهود المبذولة لاحتواء التوترات واستعادة التهدئة في المنطقة، حيث أكد عبد العاطي خطورة استمرار حالة الاحتقان أو انزلاق المنطقة مجدداً إلى تصعيد عسكري، مشدداً على أهمية مواصلة التحركات والاتصالات الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للأزمة تراعي شواغل جميع الأطراف، وتجنب دول المنطقة اتساع دائرة الصراع وتداعياته الأمنية والاقتصادية.
وفي الاتصال مع نظيره اليوناني، أكد عبد العاطي عمق العلاقات بين البلدين وطابعها الاستراتيجي، مشيراً إلى الروابط التاريخية والقرب الجغرافي والمصالح المشتركة، والنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات عقب رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأضاف المتحدث: إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما التطورات في شرق المتوسط ومستجدات الملف الليبي.
وتأتي هذه الاتصالات في إطار التشاور والتنسيق العربي والإقليمي بشأن التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود الرامية إلى احتواء التوترات وخفض التصعيد، ودعم الحلول السياسية والحيلولة دون اتساع دائرة المواجهات العسكرية.