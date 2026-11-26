الكويت-سانا

قُتل شخصان من الجنسية الإيطالية، اليوم الخميس، متأثرين بإصابتهما جراء سقوط شظايا ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لطائرات مسيّرة إيرانية في أجواء البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان نشره عبر منصة إكس: إن المصابين توفيا متأثرين بجراحهما التي أُصيبا بها، جراء الاعتداء الإيراني الذي استهدف أحد المواقع الحيوية في البلاد.

وكان العطوان أعلن في بيان سابق اليوم إصابة أربعة أشخاص، بينهم مواطن كويتي وشخصان إيطاليان وآخر باكستاني، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، جراء سقوط شظايا إثر تصدي الدفاعات الجوية للمسيّرات الإيرانية.