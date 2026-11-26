بغداد-سانا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، أن منظومة الدفاع الجوي الكورية ستصل إلى البلاد خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود تعزيز قدرات الدفاع الجوي وحماية الأجواء والمواقع السيادية والاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الناطق باسم الوزارة اللواء يحيى رسول قوله: إن القائد العام للقوات المسلحة يولي اهتماماً كبيراً باستكمال قدرات الدفاع الجوي، مشيراً إلى أن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يعملان على تعزيزها من خلال عقود تجهيز تشمل عدداً من المنظومات، أبرزها المنظومة الكورية المرتقب وصولها قريباً.

وأوضح رسول أن التوجيهات تركز على حماية المواقع السيادية والاقتصادية، مؤكداً أن قدرات الدفاع الجوي العراقي تشهد تطوراً ملموساً، وأن الوزارة تعمل على استكمال بنائها ورفع كفاءتها.

وكان العراق تعاقد في أيلول عام 2024 مع شركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية لشراء منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى تشيونغونغ-2 (M-SAM II)، في صفقة بلغت قيمتها نحو 2.78 مليار دولار، بهدف تعزيز قدراته على التصدي للتهديدات الجوية.

وفي العاشر من تشرين الثاني الجاري، وجّهت وزارة المالية العراقية بتمويل عقد شراء المنظومات الكورية، دعماً لتنفيذ خطط تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة.