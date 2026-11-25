موسكو- كييف-سانا‏

استهدفت كييف قاعدة جوية روسية وأصابت خمس طائرات، فيما نفذّت موسكو ‏ضربات طالت منشآت للطاقة والنقل والصناعات العسكرية في أوكرانيا.‏

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان نشرته يوم الأربعاء على منصة ‌‏”إكس”: إن قواتها استهدفت مطار سافاسليكا في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، ‏مشيرة إلى إصابة ثلاث طائرات من طراز «ميغ-31» وطائرتين من طراز «سو-‌‏34»، وإن الأضرار وحجمها لا يزالان قيد التحقق.‏

وأضافت الهيئة أن الضربات شملت محطة رادار ومستودعات للوقود والمواد اللوجستية ‏والذخيرة في مواقع بمقاطعتَي لوغانسك ودونيتسك، موضحة أن تقييم نتائج ‏الاستهدافات مستمر.‏

ويقع مطار سافاسليكا في مقاطعة نيجني نوفغورود، على ‏مسافة بعيدة عن الحدود ‏الأوكرانية، ويعد من القواعد الجوية الروسية التي تستضيف طائرات «ميغ-‌‏31»، ‏ومنها نسخ قادرة على حمل صواريخ «كينجال» الجوية، التي تقول موسكو: إنها ‌‏تستخدمها ضمن قدراتها العسكرية. ‏

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات ليلية استهدفت ‏منشآت للبنية التحتية للنقل والصناعات العسكرية وسفناً، قالت: إنها تعمل لمصلحة ‏القوات الأوكرانية.‏

وأفادت الوزارة بتدمير محطة كهرباء في مقاطعة زابوروجيه، واستهداف محطة تحويل ‏كهربائي بجهد 330 كيلوفولط في مدينة زيلينودولسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ‏إضافة إلى قاطرتين للسكك الحديدية قالت: إنهما كانتا تستخدمان لنقل أسلحة ومعدات ‏عسكرية، وموقع صناعي في مدينة سنوفسك بمقاطعة تشيرنيغوف.‏

وأصيب 16 شخصاً جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في وقت سابق اليوم، ‏استهدفت مناطق في ‏إقليم فولين شمال غرب أوكرانيا، ومدينة دونيتسك ومناطق ‏محيطة بها، وألحقت ‏أضراراً بمنشآت صناعية.‏