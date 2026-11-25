موسكو- كييف-سانا
استهدفت كييف قاعدة جوية روسية وأصابت خمس طائرات، فيما نفذّت موسكو ضربات طالت منشآت للطاقة والنقل والصناعات العسكرية في أوكرانيا.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان نشرته يوم الأربعاء على منصة ”إكس”: إن قواتها استهدفت مطار سافاسليكا في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، مشيرة إلى إصابة ثلاث طائرات من طراز «ميغ-31» وطائرتين من طراز «سو-34»، وإن الأضرار وحجمها لا يزالان قيد التحقق.
وأضافت الهيئة أن الضربات شملت محطة رادار ومستودعات للوقود والمواد اللوجستية والذخيرة في مواقع بمقاطعتَي لوغانسك ودونيتسك، موضحة أن تقييم نتائج الاستهدافات مستمر.
ويقع مطار سافاسليكا في مقاطعة نيجني نوفغورود، على مسافة بعيدة عن الحدود الأوكرانية، ويعد من القواعد الجوية الروسية التي تستضيف طائرات «ميغ-31»، ومنها نسخ قادرة على حمل صواريخ «كينجال» الجوية، التي تقول موسكو: إنها تستخدمها ضمن قدراتها العسكرية.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات ليلية استهدفت منشآت للبنية التحتية للنقل والصناعات العسكرية وسفناً، قالت: إنها تعمل لمصلحة القوات الأوكرانية.
وأفادت الوزارة بتدمير محطة كهرباء في مقاطعة زابوروجيه، واستهداف محطة تحويل كهربائي بجهد 330 كيلوفولط في مدينة زيلينودولسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، إضافة إلى قاطرتين للسكك الحديدية قالت: إنهما كانتا تستخدمان لنقل أسلحة ومعدات عسكرية، وموقع صناعي في مدينة سنوفسك بمقاطعة تشيرنيغوف.
وأصيب 16 شخصاً جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا في وقت سابق اليوم، استهدفت مناطق في إقليم فولين شمال غرب أوكرانيا، ومدينة دونيتسك ومناطق محيطة بها، وألحقت أضراراً بمنشآت صناعية.