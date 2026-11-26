واشنطن-سانا‏

تسببت عواصف جوية تضرب السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة بتأخير أكثر ‏من 6 آلاف رحلة جوية وإلغاء أكثر من 75 رحلة، مع تزايد حركة السفر بمناسبة ‏عطلة عيد الشكر.‏

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير اليوم الخميس، أن التأخيرات طالت ‏مطارات عدة، فيما استمرت الاضطرابات في مطار ميامي بعد خروج طائرة شحن عن ‏نهاية المدرج، ما دفع السلطات إلى تعليق حركة الإقلاع والهبوط لفترة وجيزة قبل رفع ‏القرار.‏

وفي الساحل الغربي، تسببت الأمواج العاتية والمد البحري بفيضانات ساحلية، أدت ‏إلى انهيار جزء من رصيف في مدينة باسيفيكا قرب سان فرانسيسكو، فيما سجلت ‏مستويات المد ارتفاعات قياسية في مناطق حول مدينة سان دييغو.‏

وحذرت التوقعات من احتمال تسجيل مستويات مياه مرتفعة على الساحل الشرقي هي ‏الأعلى منذ العاصفة “ساندي” عام 2012، مع مخاطر انقطاع الكهرباء في أجزاء من ‏ولايتي ديلاوير ونيوجيرسي نتيجة الرياح القوية.‏

وكانت الولايات المتحدة شهدت في 13 تشرين الثاني الجاري اضطراباً واسعاً في ‏حركة الطيران، إثر خلل في شبكة اتصالات إدارة الطيران الفيدرالية، أدى إلى توقف ‏الرحلات لأكثر من أربع ساعات وإلغاء أكثر من 18 ألف رحلة وتأخير آلاف أُخرى.‏

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