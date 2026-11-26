واشنطن-سانا
تسببت عواصف جوية تضرب السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة بتأخير أكثر من 6 آلاف رحلة جوية وإلغاء أكثر من 75 رحلة، مع تزايد حركة السفر بمناسبة عطلة عيد الشكر.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير اليوم الخميس، أن التأخيرات طالت مطارات عدة، فيما استمرت الاضطرابات في مطار ميامي بعد خروج طائرة شحن عن نهاية المدرج، ما دفع السلطات إلى تعليق حركة الإقلاع والهبوط لفترة وجيزة قبل رفع القرار.
وفي الساحل الغربي، تسببت الأمواج العاتية والمد البحري بفيضانات ساحلية، أدت إلى انهيار جزء من رصيف في مدينة باسيفيكا قرب سان فرانسيسكو، فيما سجلت مستويات المد ارتفاعات قياسية في مناطق حول مدينة سان دييغو.
وحذرت التوقعات من احتمال تسجيل مستويات مياه مرتفعة على الساحل الشرقي هي الأعلى منذ العاصفة “ساندي” عام 2012، مع مخاطر انقطاع الكهرباء في أجزاء من ولايتي ديلاوير ونيوجيرسي نتيجة الرياح القوية.
وكانت الولايات المتحدة شهدت في 13 تشرين الثاني الجاري اضطراباً واسعاً في حركة الطيران، إثر خلل في شبكة اتصالات إدارة الطيران الفيدرالية، أدى إلى توقف الرحلات لأكثر من أربع ساعات وإلغاء أكثر من 18 ألف رحلة وتأخير آلاف أُخرى.