القدس المحتلة-سانا
قُتل ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة تجمعاً للمواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء قولها: إن ثلاثة قتلى وصلوا إلى المستشفى، إثر استهداف طائرات الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل تجمعاً للمواطنين في شارع النفق بحي التفاح، ما أسفر أيضاً عن حالة من الرعب، ولا سيما بين الأطفال.
وأصيب أربعة فلسطينيين، في وقت سابق اليوم الأربعاء، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما اعتقلت ثمانية آخرين خلال مداهمات في محافظتي الخليل ونابلس.