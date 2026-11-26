القدس المحتلة-سانا‏

قُتل ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة تجمعاً للمواطنين ‏في حي التفاح شرق مدينة غزة.‏

‏ ‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء قولها: إن ثلاثة قتلى وصلوا إلى ‏المستشفى، إثر استهداف طائرات الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل تجمعاً للمواطنين في شارع النفق بحي التفاح، ‏ما أسفر أيضاً عن حالة من الرعب، ولا سيما بين الأطفال.‏

‏ ‏

وأصيب أربعة فلسطينيين، في وقت سابق اليوم الأربعاء، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في ‏الضفة ‏الغربية، فيما اعتقلت ثمانية آخرين خلال مداهمات في محافظتي الخليل ‏ونابلس.‏