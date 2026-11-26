القاهرة-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية محمّلة بأسطوانات غاز، وقع مساء اليوم الأربعاء على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة المصرية، إلى 30 قتيلاً و25 مصاباً، وفق تقديرات “أولية” أعلنتها النيابة العامة المصرية.
وذكرت صحيفة اليوم السابع أن الحادث أسفر كذلك عن تفحّم 27 مركبة، بين سيارات ودراجات نارية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بحسب ما نقلته صحيفة المصري اليوم عن وزارة الداخلية المصرية.
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات في الحادث، وانتقل المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، برفقة فريق من أعضاء النيابة، إلى الموقع لإجراء المعاينة والوقوف على أسباب الحادث وملابساته، فيما توجه فريق آخر إلى مستشفيات إمبابة والوراق وبولاق الدكرور لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.
وأمرت النيابة بأخذ عينات الحمض النووي (DNA) من جثامين الضحايا الذين لم يتم التعرف على هوياتهم، تمهيداً لإجراء المضاهاة اللازمة وتحديد هوياتهم، مشيرة إلى استمرار حصر الأعداد النهائية للضحايا وفحص الأضرار والخسائر الناجمة عن الحادث، وتحديد المسؤول عن وقوعه.
في الأثناء، أفاد بيان رئاسي مصري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات الحادث، ووجه الجهات المعنية بتقديم الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا وتأمين الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، والإسراع في إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية.
في السياق، وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بفتح تحقيق عاجل في الحادث، والوقوف على ملابساته، فيما تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تداعياته.
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت في وقت سابق مشاركة 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ، ونقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي، فيما وجّه وزير الصحة خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للحادث.
وتحدثت حصيلة أولية لضحايا الحادث عن مصرع 21 شخصاً وإصابة 15 آخرين جراء الحريق الذي اندلع إثر انفجار شاحنة نقل محمّلة بأسطوانات الغاز في محافظة الجيزة المصرية.