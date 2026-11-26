القاهرة-سانا‏

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية محمّلة بأسطوانات غاز، وقع ‏مساء اليوم الأربعاء على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة المصرية، إلى 30 ‏قتيلاً و25 مصاباً، وفق تقديرات “أولية” أعلنتها النيابة العامة المصرية.‏

وذكرت صحيفة اليوم السابع أن الحادث أسفر كذلك عن تفحّم 27 مركبة، بين سيارات ‏ودراجات نارية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ‏بحسب ما نقلته صحيفة المصري اليوم عن وزارة الداخلية المصرية.‏

وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات في الحادث، وانتقل المحامي العام لنيابة شمال ‏الجيزة الكلية، برفقة فريق من أعضاء النيابة، إلى الموقع لإجراء المعاينة والوقوف على أسباب ‏الحادث وملابساته، فيما توجه فريق آخر إلى مستشفيات إمبابة والوراق وبولاق الدكرور لسؤال ‏المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.‏

وأمرت النيابة بأخذ عينات الحمض النووي (‏DNA‏) من جثامين الضحايا الذين لم يتم التعرف ‏على هوياتهم، تمهيداً لإجراء المضاهاة اللازمة وتحديد هوياتهم، مشيرة إلى استمرار حصر ‏الأعداد النهائية للضحايا وفحص الأضرار والخسائر الناجمة عن الحادث، وتحديد المسؤول عن ‏وقوعه.‏

في الأثناء، أفاد بيان رئاسي مصري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات الحادث، ‏ووجه الجهات المعنية بتقديم الدعم والرعاية اللازمة لأسر الضحايا وتأمين الرعاية الطبية ‏المتكاملة للمصابين، والإسراع في إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية.‏

في السياق، وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بفتح تحقيق عاجل في الحادث، ‏والوقوف على ملابساته، فيما تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تداعياته.‏

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت في وقت سابق مشاركة 39 سيارة إسعاف في ‏عمليات الإنقاذ، ونقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي، ‏فيما وجّه وزير الصحة خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة ضمن ‏النطاق الجغرافي للحادث.‏

وتحدثت حصيلة أولية لضحايا الحادث عن مصرع 21 شخصاً وإصابة 15 آخرين جراء ‏الحريق الذي اندلع إثر ‏انفجار شاحنة نقل محمّلة بأسطوانات الغاز في محافظة الجيزة ‏المصرية.‏