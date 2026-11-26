بغداد -سانا‏

رحبت الرئاسات الأربع في العراق اليوم الأربعاء بمبادرة رئيس مجلس القضاء الأعلى لعقد ‏حوار وطني برعايته في الأول من كانون الأول المقبل، بهدف حل الأزمة الدستورية بين ‏الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بهدف التوصل إلى حلول للأزمة وفقاً للدستور.‏

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الاجتماع، الذي عقد مساء اليوم بحضور رئيس الوزراء ‏علي فالح الزيدي ورئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيس ‏مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ناقش الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من الملفات ذات ‏الأولوية.‏

وفي الشأن الأمني، أشاد المجتمعون بالإجراءات الحكومية المتخذة في منطقة جرف النصر، ‏مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين القوات الأمنية والجهات المعنية لتعزيز الأمن والاستقرار ‏وحماية المواطنين وترسيخ سلطة الدولة.‏

كما أكدوا دعم إجراءات الحكومة في مكافحة الفساد والتصدي لعمليات تهريب النفط ومشتقاته، ‏وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، حفاظاً على المال العام والثروة النفطية.‏

ووجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس الثلاثاء بتسلّم الحكومة الاتحادية جميع المعابر ‏الحدودية في إقليم كردستان.‏

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وبحسب المتحدث باسم رئيس الحكومة فإن هذا التدخل جاء بعد الاطلاع ‏على تقرير اللجنة ‏المعنية بالأعمال النفطية في شركة نفط الشمال، وانطلاقاً من مبدأ أن “السيادة الوطنية لا ‏تتجزأ”.‏