بغداد -سانا
رحبت الرئاسات الأربع في العراق اليوم الأربعاء بمبادرة رئيس مجلس القضاء الأعلى لعقد حوار وطني برعايته في الأول من كانون الأول المقبل، بهدف حل الأزمة الدستورية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بهدف التوصل إلى حلول للأزمة وفقاً للدستور.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الاجتماع، الذي عقد مساء اليوم بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ناقش الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من الملفات ذات الأولوية.
وفي الشأن الأمني، أشاد المجتمعون بالإجراءات الحكومية المتخذة في منطقة جرف النصر، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين القوات الأمنية والجهات المعنية لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وترسيخ سلطة الدولة.
كما أكدوا دعم إجراءات الحكومة في مكافحة الفساد والتصدي لعمليات تهريب النفط ومشتقاته، وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، حفاظاً على المال العام والثروة النفطية.
ووجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمس الثلاثاء بتسلّم الحكومة الاتحادية جميع المعابر الحدودية في إقليم كردستان.
وبحسب المتحدث باسم رئيس الحكومة فإن هذا التدخل جاء بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المعنية بالأعمال النفطية في شركة نفط الشمال، وانطلاقاً من مبدأ أن “السيادة الوطنية لا تتجزأ”.