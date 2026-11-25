بيروت-سانا‏

أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأول في لبنان، اليوم الأربعاء، مذكرات توقيف وجاهية بحق ‏خمسة موقوفين على خلفية قضية الخلية الأمنية التابعة لـ«حزب الله»، التي أوقف عناصرها في ‏منطقة جرود بشري.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القاضية غادة أبو علوان استجوبت الموقوفين ‏الخمسة بحضور وكيل الدفاع عنهم المحامي معن الأسعد، واستمرت جلسة التحقيق ست ‏ساعات.

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وأضافت الوكالة أن القاضية طلبت من الأدلة الجنائية إعداد تقرير لمقارنة الخطوط الواردة في ‏الخرائط والمستندات المضبوطة مع خطوط يد الموقوفين، للتحقق مما إذا كانوا هم من أعدوا تلك ‏الخرائط والمعلومات.‏

وفي سياق متصل، سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم بلاغات ‏بحث وتحر بحق ثلاثة كوادر من «حزب الله»، على صلة بالخلية، بينهم بلال الأسعد، وكلف ‏الأجهزة الأمنية توقيفهم وإحضارهم للتحقيق.‏

وتعود قضية توقيف الخلية الأمنية في جرود بشري شمال لبنان إلى 11 تشرين الثاني، عندما ‏أوقفت دورية من قوى الأمن الداخلي خمسة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حزب الله، في منطقة ‏جبلية متداخلة بين أقضية بشري والبترون والكورة.‏

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