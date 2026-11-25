بيروت-سانا
أصدرت قاضية التحقيق العسكري الأول في لبنان، اليوم الأربعاء، مذكرات توقيف وجاهية بحق خمسة موقوفين على خلفية قضية الخلية الأمنية التابعة لـ«حزب الله»، التي أوقف عناصرها في منطقة جرود بشري.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القاضية غادة أبو علوان استجوبت الموقوفين الخمسة بحضور وكيل الدفاع عنهم المحامي معن الأسعد، واستمرت جلسة التحقيق ست ساعات.
وأضافت الوكالة أن القاضية طلبت من الأدلة الجنائية إعداد تقرير لمقارنة الخطوط الواردة في الخرائط والمستندات المضبوطة مع خطوط يد الموقوفين، للتحقق مما إذا كانوا هم من أعدوا تلك الخرائط والمعلومات.
وفي سياق متصل، سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم بلاغات بحث وتحر بحق ثلاثة كوادر من «حزب الله»، على صلة بالخلية، بينهم بلال الأسعد، وكلف الأجهزة الأمنية توقيفهم وإحضارهم للتحقيق.
وتعود قضية توقيف الخلية الأمنية في جرود بشري شمال لبنان إلى 11 تشرين الثاني، عندما أوقفت دورية من قوى الأمن الداخلي خمسة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حزب الله، في منطقة جبلية متداخلة بين أقضية بشري والبترون والكورة.