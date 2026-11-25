وارسو-سانا
تعتزم بولندا إقامة منطقة حظر طيران على طول حدودها الشرقية مع أوكرانيا، عقب تسجيل انتهاكات عدة لمجالها الجوي حمّلت وارسو روسيا المسؤولية عنها، في خطوة تهدف إلى تمكين قواتها من رصد الطائرات العسكرية الروسية والتعامل معها سريعاً.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن نائب وزير الدفاع تسيزاري تومشيك قوله للصحفيين اليوم الأربعاء: إن الحكومة تعدّ مرسوماً لإقامة المنطقة، يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية كانون الأول المقبل أو مطلع كانون الثاني 2027.
وتدعم بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ نحو خمس سنوات، واتهمت موسكو مراراً بالسعي إلى استهداف الدول الداعمة لكييف، عبر انتهاك مجالها الجوي باستخدام الطائرات المسيّرة ووسائل أخرى.
وتهدف منطقة حظر الطيران إلى تمكين القوات البولندية من رصد أي طائرات عسكرية روسية بسرعة، وإسقاطها إذا اقتضى الأمر.
ونفى تومشيك عزم بلاده طلب إذن من حلف شمال الأطلسي لاستهداف صواريخ ومسيّرات روسية في المجال الجوي الأوكراني إذا كانت متجهة نحو الحدود البولندية، فيما أفاد مصدر دبلوماسي في الحلف بأن وارسو تقدمت بهذا الطلب خلال اجتماع عقد في بروكسل يوم الإثنين، بمشاركة نائب وزير الدفاع البولندي بافيل زاليفسكي.
وقال مسؤولون بولنديون أمس الثلاثاء: إن طائرة استطلاع روسية مسيّرة اخترقت لفترة وجيزة المجال الجوي للبلاد، خلال هجوم على أوكرانيا ليل الإثنين والثلاثاء.
وكانت ثلاثة صواريخ روسية سقطت داخل الأراضي البولندية الأسبوع الماضي، ما أثار غضب وارسو، ودفع حلف شمال الأطلسي إلى تأكيد التزامه بدعم بولندا.