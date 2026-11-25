وارسو-سانا‏

تعتزم بولندا إقامة منطقة حظر طيران على طول حدودها الشرقية مع أوكرانيا، عقب تسجيل ‏انتهاكات عدة لمجالها الجوي حمّلت وارسو روسيا المسؤولية عنها، في خطوة تهدف إلى تمكين ‏قواتها من رصد الطائرات العسكرية الروسية والتعامل معها سريعاً.‏

‏ ‏

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن نائب وزير الدفاع تسيزاري تومشيك قوله للصحفيين اليوم ‏الأربعاء: إن الحكومة تعدّ مرسوماً لإقامة المنطقة، يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية ‏كانون الأول المقبل أو مطلع كانون الثاني 2027.‏

‏ ‏

وتدعم بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أوكرانيا في مواجهة العملية ‏العسكرية الروسية المستمرة منذ نحو خمس سنوات، واتهمت موسكو مراراً بالسعي إلى استهداف ‏الدول الداعمة لكييف، عبر انتهاك مجالها الجوي باستخدام الطائرات المسيّرة ووسائل أخرى.‏

‏ ‏

وتهدف منطقة حظر الطيران إلى تمكين القوات البولندية من رصد أي طائرات عسكرية روسية ‏بسرعة، وإسقاطها إذا اقتضى الأمر.‏

‏ ‏

ونفى تومشيك عزم بلاده طلب إذن من حلف شمال الأطلسي لاستهداف صواريخ ومسيّرات ‏روسية في المجال الجوي الأوكراني إذا كانت متجهة نحو الحدود البولندية، فيما أفاد مصدر ‏دبلوماسي في الحلف بأن وارسو تقدمت بهذا الطلب خلال اجتماع عقد في بروكسل يوم ‏الإثنين، بمشاركة نائب وزير الدفاع البولندي بافيل زاليفسكي.‏

‏ ‏

وقال مسؤولون بولنديون أمس الثلاثاء: إن طائرة استطلاع روسية مسيّرة اخترقت لفترة وجيزة ‏المجال الجوي للبلاد، خلال هجوم على أوكرانيا ليل الإثنين والثلاثاء.‏

‏ ‏

وكانت ثلاثة صواريخ روسية سقطت داخل الأراضي البولندية الأسبوع الماضي، ما أثار ‏غضب وارسو، ودفع حلف شمال الأطلسي إلى تأكيد التزامه بدعم بولندا.‏