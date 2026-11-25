القدس المحتلة-سانا
أصيب أربعة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما اعتقلت ثمانية آخرين خلال مداهمات في محافظتي الخليل ونابلس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدة، أصيبوا برضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب والتنكيل خلال مداهمة قوات الاحتلال منازل في بلدة بني نعيم شرق الخليل، كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الممتلكات في المنطقة.
وفي شمال جنين، أصيب شاب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب عند حاجز الجلمة العسكري، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تسلمت المصاب عند الحاجز، وباشرت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت قوات الاحتلال داهمت في وقت سابق اليوم منازل فلسطينيين وفتشتها، واعتقلت ستة أشخاص من محافظة الخليل واثنين من نابلس.
إصابة أربعة فلسطينيين باعتداءات للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس المحتلة-سانا