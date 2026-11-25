القدس المحتلة-سانا‏

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أصيب أربعة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في ‏الضفة الغربية، فيما اعتقلت ثمانية آخرين خلال مداهمات في محافظتي الخليل ‏ونابلس.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدة، أصيبوا ‏برضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب والتنكيل خلال مداهمة قوات الاحتلال ‏منازل في بلدة بني نعيم شرق الخليل، كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من ‏الممتلكات في المنطقة.‏

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وفي شمال جنين، أصيب شاب فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب ‏عند حاجز الجلمة العسكري، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تسلمت ‏المصاب عند الحاجز، وباشرت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.‏

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وكانت قوات الاحتلال داهمت في وقت سابق اليوم منازل فلسطينيين وفتشتها، ‏واعتقلت ستة أشخاص من محافظة الخليل واثنين من نابلس.‏