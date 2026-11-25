صنعاء-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل وإصابة 109 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية ومعدة عسكرية، خلال تنفيذ عمليات عسكرية متعددة ضمن عملية “فجر اليمن” خلال الساعات الماضية.
وأشار الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان نشره اليوم الأربعاء عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أن العمليات العسكرية للجيش اليمني شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً طال مواقع ميليشيا الحوثي وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها.
وأوضح النزيلي أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز ولحج والجبهة الشمالية، من خلال رصد تحركات الميليشيا واستهداف عناصرها وتعزيزاتها وتجمعاتها، بهدف إنهاء خطرها على اليمن والمنطقة وتأمين ممرات الملاحة الدولية.
وأكد النزيلي استمرار العمليات حتى تحقيق أهدافها، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وكانت القوات اليمنية، أعلنت أمس، مقتل وإصابة 97 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية خلال تنفيذ عشرات العمليات العسكرية ضمن عملية فجر اليمن.