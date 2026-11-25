صنعاء-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية مقتل وإصابة 109 من قيادات وعناصر ميليشيا ‏الحوثي، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية ومعدة عسكرية، خلال تنفيذ عمليات ‏عسكرية متعددة ضمن عملية “فجر اليمن” خلال الساعات الماضية.‏

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وأشار الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان نشره ‏اليوم الأربعاء عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أن العمليات العسكرية للجيش اليمني ‏شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً طال مواقع ميليشيا الحوثي ‏وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها.‏

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وأوضح النزيلي أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز ‏ولحج والجبهة الشمالية، من خلال رصد تحركات الميليشيا واستهداف عناصرها ‏وتعزيزاتها وتجمعاتها، بهدف إنهاء خطرها على اليمن والمنطقة وتأمين ممرات الملاحة ‏الدولية.‏

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وأكد النزيلي استمرار العمليات حتى تحقيق أهدافها، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين ‏والأعيان المدنية.‏

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وكانت القوات اليمنية، أعلنت أمس، مقتل وإصابة 97 من قيادات وعناصر ميليشيا ‏الحوثي، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية خلال تنفيذ عشرات العمليات ‏العسكرية ضمن عملية فجر اليمن.‏

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