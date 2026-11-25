أنقرة-سانا

أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو اليوم الأربعاء أن مشروعي “طريق التنمية” و”سكة حديد الحجاز” ليسا خطين متنافسين، بل يكمل أحدهما الآخر ويدعمه، معرباً عن أمله بإنجاز المشروعين قريباً.



ونقلت وكالة الأناضول عن أورال أوغلو قوله في تصريحات للصحفيين على هامش معرض ومؤتمر العراق الدولي للنقل والمطارات والخدمات اللوجستية في بغداد: إن مشروع طريق التنمية يتصدر جدول أعمال مباحثاته في العراق، مشيراً إلى أن الجانبين وصلا إلى مرحلة تحويل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً إلى اتفاقية.



وأوضح أورال أوغلو أن وفوداً من الجانبين تُجري مباحثات في بغداد منذ أيام، توصلت خلالها إلى تفاهم بشأن جميع المسائل، متوقعاً تحويل التفاهمات التي صيغت في وثيقة مكتوبة إلى اتفاقية خلال فترة قصيرة، لافتاً إلى أنه رغم تبقي شهر واحد على نهاية العام فقد أُحرز تقدم مهم، ومن الممكن إقامة مراسم وضع حجر الأساس في العراق إذا أُديرت الأمور بالشكل الصحيح.

وتوقع الوزير التركي أن يحقق المشروع عوائد اقتصادية تتراوح بين 60 و61.5 مليار دولار على مدى عشر سنوات، مشدداً على ضرورة عدم النظر إلى ممرات النقل الدولية باعتبارها مجرد طرق للعبور، لأن إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية وموانئ على امتداد مساراتها يسهم في تعزيز الإنتاج والصادرات.

مشروعان متكاملان

وفيما يتعلق بآخر التطورات المرتبطة بخط “سكة حديد الحجاز” والادعاءات بشأن وجود منافسة بين ممرات النقل، أكد أورال أوغلو أن هذه الخطوط ليست متنافسة، بل يدعم بعضها بعضاً، مشيراً إلى أن حجم البضائع المطلوب نقلها كبير للغاية، ومعرباً عن أمله بإتمام مشروع طريق التنمية وسكة حديد الحجاز بعد تحديثها قريباً.

يذكر أن العراق وتركيا وقطر والإمارات وقعت في نيسان 2024 مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” الذي يهدف إلى ربط الخليج بأوروبا عبر الأراضي العراقية والتركية، بينما وقعت السعودية وتركيا في حزيران الماضي مذكرات تفاهم بشأن مشروع لإحياء خط “سكة حديد الحجاز” التاريخي بهدف نقل البضائع والنفط والركاب وتعزيز التجارة بين الخليج وأوروبا عبر مسار بري.









