جنيف-سانا‏

حذَّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء من أن ‏استمرار الهجمات والسياسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ينذر بتزايد ‏خطر ارتكاب مزيد من الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تورك قوله في بيان: “أشعر بقلق بالغ إزاء اتساع ‏نطاق الانتهاكات المرتكبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخاذها طابعاً ‏منهجياً متزايداً”.‏

وأشار إلى استمرار سقوط قتلى بين المدنيين، والتهجير القسري للفلسطينيين، وتدمير ‏البنية التحتية المدنية في القطاع، بالتزامن مع توسع المستوطنات في الضفة الغربية.‏

وأعرب تورك عن قلقه إزاء استمرار عمليات القتل في غزة رغم إعلان وقف إطلاق ‏النار العام الماضي، واستمرار القيود الإسرائيلية على دخول الغذاء والدواء والمستلزمات ‏الأساسية، إلى جانب حصر السكان في مساحات آخذة بالتقلص.‏

وفي الضفة الغربية، أشار إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين والجهود الرامية إلى ‏تهجير التجمعات الفلسطينية وتفتيت جغرافية المنطقة، فضلاً عن إخضاع الفلسطينيين ‏لنظامين قانونيين وقيود على الحركة وصفها بالتمييزية.‏

ووفق البيان، بلغ عدد الفلسطينيين الذين هُجِّروا قسراً في الضفة الغربية، بما فيها ‏القدس الشرقية، على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين 42 ألفاً و666 شخصاً منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو مليونَي فلسطيني هُجّروا في قطاع ‏غزة، بعضهم أكثر من مرة.‏

ودعا تورك جميع الدول إلى التحرك لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ‏مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، ودعم عمل المحاكم الدولية.‏

وكان المفوض الأممي دعا في 24 من الشهر الماضي إسرائيل إلى تنفيذ الحكم الصادر ‏عن محكمة العدل الدولية بضمان حصول سكان قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.‏