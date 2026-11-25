جنيف-سانا
حذَّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء من أن استمرار الهجمات والسياسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ينذر بتزايد خطر ارتكاب مزيد من الجرائم الفظيعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تورك قوله في بيان: “أشعر بقلق بالغ إزاء اتساع نطاق الانتهاكات المرتكبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخاذها طابعاً منهجياً متزايداً”.
وأشار إلى استمرار سقوط قتلى بين المدنيين، والتهجير القسري للفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، بالتزامن مع توسع المستوطنات في الضفة الغربية.
وأعرب تورك عن قلقه إزاء استمرار عمليات القتل في غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي، واستمرار القيود الإسرائيلية على دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، إلى جانب حصر السكان في مساحات آخذة بالتقلص.
وفي الضفة الغربية، أشار إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين والجهود الرامية إلى تهجير التجمعات الفلسطينية وتفتيت جغرافية المنطقة، فضلاً عن إخضاع الفلسطينيين لنظامين قانونيين وقيود على الحركة وصفها بالتمييزية.
ووفق البيان، بلغ عدد الفلسطينيين الذين هُجِّروا قسراً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين 42 ألفاً و666 شخصاً منذ السابع من تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو مليونَي فلسطيني هُجّروا في قطاع غزة، بعضهم أكثر من مرة.
ودعا تورك جميع الدول إلى التحرك لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، ودعم عمل المحاكم الدولية.
وكان المفوض الأممي دعا في 24 من الشهر الماضي إسرائيل إلى تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بضمان حصول سكان قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.