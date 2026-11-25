نيويورك-سانا
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون إعمال حق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله في كلمة ألقتها نيابة عنه أمس نائب الأمين العام أمينة محمد، خلال اجتماع خاص عقد في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب ألا يقتصر على الشهادة على معاناته، بل ينبغي أن يترجم إلى خطوات عملية تحول دون ضم الأراضي الفلسطينية، وتوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وتعزز المؤسسات الفلسطينية، وتعيد إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية.
كما جدد التأكيد على استمرار التزام الأمم المتحدة بحقوق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحويل التضامن إلى خطوات عملية تكفل حماية الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشدد على أن حل الدولتين، القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وفق حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، هو السبيل القابل للتحقق لتحقيق السلام، بما يضمن أن يكون قطاع غزة والضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وسبق أن أكد غوتيريش في العاشر من الشهر الجاري أنه لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، محذراً من أن استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يهدد بتقويض مقومات إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.