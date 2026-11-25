نيويورك-سانا‏

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون إعمال حق الشعب ‌‏الفلسطيني المشروع في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود ‌‏الدولية لتحقيق السلام.‏

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ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله في كلمة ألقتها نيابة عنه أمس نائب الأمين العام أمينة محمد، خلال ‏اجتماع خاص عقد في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن التضامن مع الشعب الفلسطيني ‏يجب ألا يقتصر على الشهادة على معاناته، بل ينبغي أن يترجم إلى خطوات عملية تحول دون ضم الأراضي الفلسطينية، ‏وتوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وتعزز المؤسسات الفلسطينية، وتعيد إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية.‏

كما جدد التأكيد على استمرار التزام الأمم المتحدة بحقوق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحويل التضامن إلى ‏خطوات عملية تكفل حماية الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.‏

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وشدد على أن حل الدولتين، القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وفق حدود ما قبل الرابع من حزيران عام ‌‏1967، وعاصمتها القدس، هو السبيل القابل للتحقق لتحقيق السلام، بما يضمن أن يكون قطاع غزة والضفة الغربية جزءاً لا ‏يتجزأ من الدولة الفلسطينية.‏

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وسبق أن أكد غوتيريش في العاشر من الشهر الجاري أنه لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام الدائمين ‏للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، محذراً من أن استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ‏يهدد بتقويض مقومات إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.‏