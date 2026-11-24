بكين-سانا‏

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم الثلاثاء، أسماء طاقم مهمة “شنتشو-‌‏24” المأهولة إلى محطة الفضاء الصينية، بمشاركة رائد الفضاء الباكستاني محمد ‏ذيشان علي، ليكون أول أجنبي يشارك في رحلة مأهولة إلى المحطة.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن الوكالة قولها: إن المهمة ستنطلق غداً الأربعاء بقيادة رائد ‏الفضاء الصيني تانغ هونغ بوه، بمشاركة مواطنه وو يي، والباكستاني محمد ذيشان ‏علي، من مركز جيوتشيوان شمال غربي الصين، عند الساعة 8:18 صباحاً بتوقيت ‏بكين.‏

ووصف وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وفق وكالة الأنباء الباكستانية، ‏المشاركة بأنها محطة تاريخية في استكشاف الفضاء والتقدم العلمي، وتعكس متانة ‏الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.‏

وكانت الصين وباكستان وقعتا في شباط 2025 اتفاقية لتدريب رواد فضاء ‏باكستانيين وإشراكهم في مهام إلى المحطة الصينية، بعد عملية تقييم وتدريب متعددة ‏المراحل.‏