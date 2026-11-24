بكين-سانا
أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم الثلاثاء، أسماء طاقم مهمة “شنتشو-24” المأهولة إلى محطة الفضاء الصينية، بمشاركة رائد الفضاء الباكستاني محمد ذيشان علي، ليكون أول أجنبي يشارك في رحلة مأهولة إلى المحطة.
ونقلت وكالة شينخوا عن الوكالة قولها: إن المهمة ستنطلق غداً الأربعاء بقيادة رائد الفضاء الصيني تانغ هونغ بوه، بمشاركة مواطنه وو يي، والباكستاني محمد ذيشان علي، من مركز جيوتشيوان شمال غربي الصين، عند الساعة 8:18 صباحاً بتوقيت بكين.
ووصف وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وفق وكالة الأنباء الباكستانية، المشاركة بأنها محطة تاريخية في استكشاف الفضاء والتقدم العلمي، وتعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وكانت الصين وباكستان وقعتا في شباط 2025 اتفاقية لتدريب رواد فضاء باكستانيين وإشراكهم في مهام إلى المحطة الصينية، بعد عملية تقييم وتدريب متعددة المراحل.