بوغوتا-سانا ‏

أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا اليوم الثلاثاء أن انفجار سيارة مفخخة ‏في مدينة فيلافيسينسيو وسط كولومبيا أدى إلى تدمير مقر حاكم مقاطعة ميتا وإلحاق ‏أضرار بعدد من المباني والمنشآت المحيطة، ما أسفر عن إصابة نحو 25 شخصاً.‏

وحمل دي لا إسبرييا في بيان عبر منصة “إكس” جماعات مرتبطة بتهريب المخدرات ‏المسؤولية عن الانفجار، متوعداً باستخدام كامل قدرات الدولة لملاحقة المتورطين ‏وتفكيك تنظيماتهم، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.‏

وقع الانفجار مساء أمس الإثنين، في مدينة فيافيسينسيو، التي يبلغ عدد سكانها نحو ‏نصف مليون نسمة، وكانت السلطات أعلنت، في البداية، إصابة 19 شخصاً.‏

ويأتي الهجوم عشية الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية ‏وحركة القوات المسلحة الثورية “فارك” في عام 2016، والذي أنهى عقوداً من ‏المواجهة المسلحة، غير أن العنف عاد إلى التصاعد خلال العامين الماضيين مع ‏تنامي نشاط الفصائل المنشقة عن الحركة والجماعات الإجرامية المتنافسة على تجارة ‏الكوكايين والتعدين غير القانوني والابتزاز.‏