بوغوتا-سانا
أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا اليوم الثلاثاء أن انفجار سيارة مفخخة في مدينة فيلافيسينسيو وسط كولومبيا أدى إلى تدمير مقر حاكم مقاطعة ميتا وإلحاق أضرار بعدد من المباني والمنشآت المحيطة، ما أسفر عن إصابة نحو 25 شخصاً.
وحمل دي لا إسبرييا في بيان عبر منصة “إكس” جماعات مرتبطة بتهريب المخدرات المسؤولية عن الانفجار، متوعداً باستخدام كامل قدرات الدولة لملاحقة المتورطين وتفكيك تنظيماتهم، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
وقع الانفجار مساء أمس الإثنين، في مدينة فيافيسينسيو، التي يبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، وكانت السلطات أعلنت، في البداية، إصابة 19 شخصاً.
ويأتي الهجوم عشية الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة القوات المسلحة الثورية “فارك” في عام 2016، والذي أنهى عقوداً من المواجهة المسلحة، غير أن العنف عاد إلى التصاعد خلال العامين الماضيين مع تنامي نشاط الفصائل المنشقة عن الحركة والجماعات الإجرامية المتنافسة على تجارة الكوكايين والتعدين غير القانوني والابتزاز.