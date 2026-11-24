لندن-سانا
أثارت صفقة تسليح بريطانية موجهة إلى أوكرانيا جدلاً واسعاً، بعد الكشف عن توريد مئات الأطنان من المتفجرات التي لم تتطابق تركيبتها مع المواصفات المعلنة، رغم إنفاق وزارة الدفاع البريطانية أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني عليها وفقاً لما كشفته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية اليوم الثلاثاء.
وفي تحقيق استقصائي نشرته في عددها اليوم، أوضحت الصحيفة أن بريطانيا اشترت نحو 204 أطنان من المتفجرات خلال عامين، تحت مسمى “C4” قبل أن تكشف الاختبارات اختلافاً جوهرياً في مكوناتها الكيميائية.
تركيبة مختلفة
وأظهرت نتائج الاختبارات البريطانية حسب الصحيفة، أن الشحنات تحتوي على مادة ”PETN” باعتبارها المادة شديدة الانفجار الوحيدة بينما خلت من مادة “RDX” التي تدخل في التركيبة التقليدية لمتفجرات C4.
وأثار هذا الاختلاف مخاوف بشأن مطابقة الشحنات للمواصفات المعلنة، ومتطلبات التعامل الآمن معها، خصوصاً أن اختلاف المواد المتفجرة قد يترتب عليه اختلاف في خصائصها واحتياطات تخزينها واستخدامها.
وأشار التحقيق إلى أن وزارة الدفاع البريطانية اكتشفت اختلاف التركيبة من خلال اختبارات مستقلة لكنها واصلت إرسال المتفجرات إلى أوكرانيا دون تضمين وثائق السلامة تحذيرات تتعلق بالمادة الموجودة فعلياً.
وأقرت الوزارة بإجراء الاختبارات لكنها قالت: إنها اعتبرت المادة مناسبة للغرض المحدد ولم تكن لديها مخاوف بشأن أدائها فيما لم تقدم إجابات عن جميع التساؤلات المتعلقة بتوقيت اكتشاف الاختلاف وأسباب استمرار التوريد بحسب الصحيفة.
تاجر وراء الصفقة
وأعاد التحقيق الذي تحدثت “فايننشال تايمز” عنه تسليط الضوء على تاجر الأسلحة الأمريكي ريان موريس الذي ارتبطت شركته “تريب واير ساوث” بعقود توريد المتفجرات للحكومة البريطانية، تحت اسم تجاري “EDC-4”، كما أثار سجل موريس المالي تساؤلات، بعدما انهارت شركة سابقة مرتبطة به عام 2022 بديون قاربت 5 ملايين دولار، وإعلان إفلاسه عام 2024 قبل حصوله على إبراء ذمته مطلع 2025.
في المقابل، انتقد النائب البريطاني مايك مارتن عضو لجنة الدفاع بمجلس العموم الصفقة معتبراً أنها أثارت مخاطر محتملة على سلامة مئات الجنود الأوكرانيين فضلاً عن إنفاق ملايين الجنيهات على منتجات لم تتطابق مع المواصفات المعلنة.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذخائر والمعدات العسكرية بسبب الحروب المستمرة، وما يفرضه ذلك من ضغوط على سلاسل التوريد وسرعة إبرام العقود.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت في 29 تشرين الأول الماضي تخصيص حزمة دعم اقتصادي وعسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرار الخدمات العامة خلال فصل الشتاء.