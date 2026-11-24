لندن-سانا‏

أثارت صفقة تسليح بريطانية موجهة إلى أوكرانيا جدلاً واسعاً، بعد الكشف عن توريد ‏مئات الأطنان من المتفجرات التي لم تتطابق تركيبتها مع المواصفات المعلنة، رغم ‏إنفاق وزارة الدفاع البريطانية أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني عليها وفقاً لما كشفته ‏صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية اليوم الثلاثاء.‏

وفي تحقيق استقصائي نشرته في عددها اليوم، أوضحت الصحيفة أن بريطانيا اشترت ‏نحو 204 أطنان من المتفجرات خلال عامين، تحت مسمى “‏C4‌‏” قبل أن تكشف ‏الاختبارات اختلافاً جوهرياً في مكوناتها الكيميائية.‏

تركيبة مختلفة

وأظهرت نتائج الاختبارات البريطانية حسب الصحيفة، أن الشحنات تحتوي على مادة ‌‏”‏PETN‏” باعتبارها المادة شديدة الانفجار الوحيدة بينما خلت من مادة “‏RDX‏” التي ‏تدخل في التركيبة التقليدية لمتفجرات ‏C4‌‏.‏

وأثار هذا الاختلاف مخاوف بشأن مطابقة الشحنات للمواصفات المعلنة، ومتطلبات ‏التعامل الآمن معها، خصوصاً أن اختلاف المواد المتفجرة قد يترتب عليه اختلاف في ‏خصائصها واحتياطات تخزينها واستخدامها.‏

وأشار التحقيق إلى أن وزارة الدفاع البريطانية اكتشفت اختلاف التركيبة من خلال ‏اختبارات مستقلة لكنها واصلت إرسال المتفجرات إلى أوكرانيا دون تضمين وثائق ‏السلامة تحذيرات تتعلق بالمادة الموجودة فعلياً.‏

وأقرت الوزارة بإجراء الاختبارات لكنها قالت: إنها اعتبرت المادة مناسبة للغرض المحدد ‏ولم تكن لديها مخاوف بشأن أدائها فيما لم تقدم إجابات عن جميع التساؤلات المتعلقة ‏بتوقيت اكتشاف الاختلاف وأسباب استمرار التوريد بحسب الصحيفة.‏

تاجر وراء الصفقة

وأعاد التحقيق الذي تحدثت “فايننشال تايمز” عنه تسليط الضوء على تاجر الأسلحة ‏الأمريكي ريان موريس الذي ارتبطت شركته “تريب واير ساوث” بعقود توريد المتفجرات ‏للحكومة البريطانية، تحت اسم تجاري “‏EDC-4‌‏”، كما أثار سجل موريس المالي ‏تساؤلات، بعدما انهارت شركة سابقة مرتبطة به ‏عام 2022 بديون قاربت 5 ملايين دولار، وإعلان إفلاسه عام 2024 قبل حصوله ‏على إبراء ذمته مطلع 2025.‏

في المقابل، انتقد النائب البريطاني مايك مارتن عضو لجنة الدفاع بمجلس العموم ‏الصفقة معتبراً أنها أثارت مخاطر محتملة على سلامة مئات الجنود الأوكرانيين فضلاً ‏عن إنفاق ملايين الجنيهات على منتجات لم تتطابق مع المواصفات المعلنة.‏

وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذخائر ‏والمعدات العسكرية بسبب الحروب المستمرة، وما يفرضه ذلك من ضغوط على ‏سلاسل التوريد وسرعة إبرام العقود.‏

يشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت في 29 تشرين الأول الماضي تخصيص ‏حزمة دعم اقتصادي وعسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات جنيه ‏إسترليني، ‏بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستمرار الخدمات ‏العامة خلال فصل ‏الشتاء.‏