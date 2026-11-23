طرابلس-سانا



أعربت وزارة الخارجية الليبية اليوم الإثنين، عن رفضها القاطع لأي عمليات عسكرية أجنبية داخل الأراضي الليبية أو مياهها الإقليمية، وأدانت استهداف القوات الأوكرانية قطعاً بحرية روسية في محيط مدينة بنغازي، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.



وشددت الوزارة في بيان على أن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وسلامة مياهها الإقليمية مبادئ ثابتة لا تقبل المساومة، مشيرة إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لا يبرر لأي طرف نقل عملياته العسكرية إلى الأراضي الليبية أو استخدام المجال السيادي الليبي لتصفية الحسابات، مستنكرةً تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا الشأن.



وأكدت الوزارة أن خطورة هذه التطورات لا تقتصر على العمليات العسكرية المعلنة، بل تمتد إلى الممارسات التي تفسح المجال أمام تحويل الموانئ والمنشآت والمرافق الوطنية إلى نقاط تمركز أو إسناد عسكري لقوات أجنبية خارج سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، بما قد يجر ليبيا إلى صراعات دولية لا تخدم مصالح شعبها.



وحذرت الوزارة من أن استضافة قوات أجنبية أو تقديم تسهيلات عسكرية ولوجستية لها خارج الأطر الرسمية للدولة الليبية، واستخدام الموانئ والمنشآت المدنية لأغراض حربية، تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي.



وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن ليبيا ليست طرفاً في النزاع الروسي الأوكراني، ولن يكون من المقبول الزج بها في هذا الصراع تحت أي ذريعة.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق اليوم تنفيذ القوات الأوكرانية عملية عسكرية وصفها بأنها «نموذجية» قبالة السواحل الليبية، قال: إنها أسفرت عن إغراق فرقاطة روسية.



وفي وقت سابق اليوم، أدان المجلس الرئاسي الليبي استهداف ميناء بنغازي البحري، واصفاً الهجوم بأنه تصعيد خطير وانتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، وحمّل أوكرانيا المسؤولية عنه.