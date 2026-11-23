سيئول-سانا

أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، نشر مروحيات من ‏طرازي «أباتشي» و«بلاك هوك» في اليابان، للمشاركة في تدريبات بالذخيرة الحية، ‏في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي تُنقل فيها هذه الأصول العسكرية إلى خارج شبه ‏الجزيرة الكورية لإجراء مناورات.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤول في القوات الأمريكية قوله: “إن لواء الطيران القتالي ‏الثاني التابع للفرقة الثانية للمشاة نشر مروحيات الأباتشي الهجومية ‏AH-64E‎، ‏ومروحيات النقل متعددة المهام يو إتش-60 بلاك هوك، ومروحيات النقل سي إتش-47 ‏شينوك؛ في مركز التدريب المشترك للأسلحة في معسكر فوجي، بمحافظة شيزوكا ‏اليابانية”.‏

وأشار إلى أن هذا النشر “التاريخي لأول مرة” للمروحيات يهدف إلى تعزيز جاهزيتها في ‏منطقة المحيطين الهندي والهادئ.‏

وتُعدّ مروحية “أباتشي ‏AH-64‌” مروحية هجومية مُسلّحة تسليحاً ثقيلًا، ومُصممة ‏لمطاردة وتدمير دبابات العدو ومركباته المدرعة بالصواريخ والقذائف، بينما تُعتبر ‏مروحية “يو إتش-60” بلاك هوك ركيزة أساسية مُخصصة لنقل القوات والإمدادات جواً ‏إلى مناطق القتال، وإجلاء الجنود الجرحى.‏

أما مروحية “سي إتش-47” شينوك فهي مروحية نقل عسكري ثقيل تُستخدم لنقل أعداد ‏كبيرة من القوات والمدفعية الثقيلة والإمدادات بكميات كبيرة عبر ساحات المعارك، وعادةً ‏ما تحمل حمولات أثقل بكثير من حمولات مروحيات “بلاك هوك”.‏

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات التي تواجهها القوات الأمريكية المتمركزة ‏في كوريا الجنوبية في إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في ميادين التدريب، وسط معارضة ‏من السكان المحليين.‏