سيئول-سانا
أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، نشر مروحيات من طرازي «أباتشي» و«بلاك هوك» في اليابان، للمشاركة في تدريبات بالذخيرة الحية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها التي تُنقل فيها هذه الأصول العسكرية إلى خارج شبه الجزيرة الكورية لإجراء مناورات.
ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤول في القوات الأمريكية قوله: “إن لواء الطيران القتالي الثاني التابع للفرقة الثانية للمشاة نشر مروحيات الأباتشي الهجومية AH-64E، ومروحيات النقل متعددة المهام يو إتش-60 بلاك هوك، ومروحيات النقل سي إتش-47 شينوك؛ في مركز التدريب المشترك للأسلحة في معسكر فوجي، بمحافظة شيزوكا اليابانية”.
وأشار إلى أن هذا النشر “التاريخي لأول مرة” للمروحيات يهدف إلى تعزيز جاهزيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتُعدّ مروحية “أباتشي AH-64” مروحية هجومية مُسلّحة تسليحاً ثقيلًا، ومُصممة لمطاردة وتدمير دبابات العدو ومركباته المدرعة بالصواريخ والقذائف، بينما تُعتبر مروحية “يو إتش-60” بلاك هوك ركيزة أساسية مُخصصة لنقل القوات والإمدادات جواً إلى مناطق القتال، وإجلاء الجنود الجرحى.
أما مروحية “سي إتش-47” شينوك فهي مروحية نقل عسكري ثقيل تُستخدم لنقل أعداد كبيرة من القوات والمدفعية الثقيلة والإمدادات بكميات كبيرة عبر ساحات المعارك، وعادةً ما تحمل حمولات أثقل بكثير من حمولات مروحيات “بلاك هوك”.
يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات التي تواجهها القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في ميادين التدريب، وسط معارضة من السكان المحليين.