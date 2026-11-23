لندن-سانا

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الإثنين إجلاء آلاف الأشخاص من حفل موسيقي في مدينة مانشستر، وذلك بعد ورود تقارير عن إطلاق “مادة مجهولة” وسط الحشود وإبلاغ عدد منهم أنهم يعانون من أعراض جانبية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” عن شرطة المدينة قولها: إن الحادثة وقعت نحو الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد قرب نهاية عرضٍ موسيقي لمغني الراب الأمريكي “دون توليفر” في قاعة “كو-أوب لايف” (Co-op Live)، وتم إعلان حالة طوارئ كبرى عقب ورود بلاغات عن تعرض أشخاص لتأثيرات المادة المجهولة.

ولفتت الشرطة إلى أنها اعتقدت في البداية أنها قد تكون غازاً مسيلاً للدموع، مبينةً أنه تم إجلاء 12 ألف شخص.

ووصف أحد الحضور المشهد بأنه كان “مروعاً”، حيث كان الناس “يختنقون” أثناء مغادرتهم المكان.

فيما أفادت خدمة إسعاف منطقة الشمال الغربي (North West Ambulance Service) بأن شخصاً واحداً نقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية، بينما خضع أكثر من 50 آخرين للكشف الطبي بسبب معاناتهم من “أعراض في العين والجهاز التنفسي”.

وفي عام 2022 اضطر منظمو حفل لمغني الراب البريطاني” ديف” 2022 إلى إيقاف الحفل الذي كان يقام في صالة «ذا أو تو» (The O2) بلندن، وإخلاء جزء من الحضور بعد رش مادة يُشتبه بأنها رذاذ فلفل وسط الجمهور، ما تسبب في حالات اختناق وتهيج في العيون.