سيئول-سانا
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي “لي جيه ميونغ” اليوم الإثنين، عن تعديل وزاري يشمل مناصب رئيسية في وزارات الخارجية والوحدة والأمن والاستخبارت إضافة إلى وزارات أخرى.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي “ليم كوانغ-هيون” قوله في إفادة صحفية: إن لي اختار النائب الثاني لمستشار الأمن الوطني “ليم وونغ سون” لمنصب وزير الخارجية، في حين رشح وزيرة العدل السابقة كانغ كوم-سيل لرئاسة وكالة الاستخبارات، والنائب السابق هونغ إيك-بيو وزيراً للوحدة، والنائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم هان جون-هو وزيراً للداخلية، والمتحدثة باسم المكتب الرئاسي كانغ يو-جونغ وزيرة للثقافة.
ويتعيّن على المرشحين للمناصب الخضوع لجلسات استماع في البرلمان بشأن ترشيحهم، لكنهم لا يواجهون تصويتاً من أجل تأكيد تعيينهم.
وبعد تسلم مناصبهم، سيُكلَّف وزيرا الخارجية والوحدة ورئيسة الاستخبارات بمهمة إدارة تحالف سيئول مع الولايات المتحدة الحليف الأمني الرئيسي للبلاد، وتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ التي تمتلك أسلحة نووية في ظل التوتر المستمر بين الجارتين.
وهذه التعديلات هي الثانية من نوعها في حكومة الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ منذ توليه السلطة في حزيران 2025، حيث سبقها تعديل وزاري واسع في آب الماضي شمل حقائب المالية والدفاع والعدل.