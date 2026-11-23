سيئول-سانا

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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي “لي جيه ميونغ” اليوم الإثنين، عن تعديل وزاري يشمل ‏مناصب رئيسية في وزارات الخارجية والوحدة والأمن والاستخبارت إضافة إلى وزارات ‏أخرى.‏

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي “ليم كوانغ-هيون” ‏قوله في إفادة صحفية: إن لي اختار النائب الثاني لمستشار الأمن الوطني “ليم وونغ ‏سون” لمنصب وزير الخارجية، في حين رشح وزيرة العدل السابقة كانغ كوم-سيل ‏لرئاسة وكالة الاستخبارات، والنائب السابق هونغ إيك-بيو وزيراً للوحدة، والنائب عن ‏الحزب الديمقراطي الحاكم هان جون-هو وزيراً للداخلية، والمتحدثة باسم المكتب الرئاسي ‏كانغ يو-جونغ وزيرة للثقافة.‏

ويتعيّن على المرشحين ⁠للمناصب الخضوع لجلسات استماع في البرلمان بشأن ترشيحهم، ‏لكنهم لا يواجهون تصويتاً من أجل تأكيد تعيينهم.‏

وبعد تسلم مناصبهم، سيُكلَّف وزيرا الخارجية والوحدة ورئيسة الاستخبارات بمهمة إدارة ‏تحالف سيئول مع الولايات المتحدة الحليف الأمني الرئيسي للبلاد، وتحسين العلاقات مع ‏بيونغ يانغ التي تمتلك أسلحة نووية في ظل التوتر المستمر بين الجارتين.‏

وهذه التعديلات هي الثانية من نوعها في حكومة الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ ‏منذ توليه السلطة في حزيران 2025، حيث سبقها تعديل وزاري واسع في آب الماضي ‏شمل حقائب المالية والدفاع والعدل.‏