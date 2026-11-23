جاكرتا-سانا

‏

أكدت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، وفاة 24 شخصاً وفقدان العشرات جراء اندلاع ‏حريق مطلع الأسبوع الجاري في مصنع للحلويات بإقليم بانتن غرب إندونيسيا.‏

ونقلت وكالة رويترز عن المستشار الرئاسي لشؤون العمل “سعيد إقبال” قوله للصحفيين: إن ‌‏24 شخصاً لقوا حتفهم، بينما يحاول رجال الإنقاذ العثور على أكثر من 30 آخرين لا يزالون ‏في عداد المفقودين وسط البنايات المتداعية والأنقاض المحترقة.‏

وأشار إقبال إلى أن التقارير الأولية ترجّح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في جهاز ‏تكييف الهواء في الوقت الذي كان فيه نحو 64 عاملاً وموظفاً موجودين داخل المصنع، مضيفاً ‏أن الجهات المعنية تقيّم حالياً مدى التزام الإدارة ببروتوكولات وإجراءات السلامة، وما إذا كان ‏هناك تقصير بهذا الشأن تسبب بالحادث.‏

بدورها، قالت واهيو هدايتي دوي بالوبي، رئيسة قسم تحديد هويات الضحايا في الشرطة ‏المحلية: إن حالة الضحايا جعلت التعرف البصري عليهم مستحيلاً، ما دفع السلطات إلى حث ‏أفراد الأسرة على تقديم عيّنات الحمض النووي وغيرها من المعلومات التي يمكن استخدامها ‏لتحديد هوية أقربائهم، مشيرة إلى أن أكياس الجثث التي تحتوي على رفات الضحايا نُقلت إلى ‏المستشفى للتعرف عليها.‏

وشهدت إندونيسيا سلسلة من الحرائق الصناعية المميتة خلال السنوات الأخيرة، ما أثار ‌‏مخاوف بشأن معايير السلامة المهنية، والاستعداد لحالات الطوارئ في المنشآت الصناعية.‏