جاكرتا-سانا
أكدت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، وفاة 24 شخصاً وفقدان العشرات جراء اندلاع حريق مطلع الأسبوع الجاري في مصنع للحلويات بإقليم بانتن غرب إندونيسيا.
ونقلت وكالة رويترز عن المستشار الرئاسي لشؤون العمل “سعيد إقبال” قوله للصحفيين: إن 24 شخصاً لقوا حتفهم، بينما يحاول رجال الإنقاذ العثور على أكثر من 30 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين وسط البنايات المتداعية والأنقاض المحترقة.
وأشار إقبال إلى أن التقارير الأولية ترجّح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في جهاز تكييف الهواء في الوقت الذي كان فيه نحو 64 عاملاً وموظفاً موجودين داخل المصنع، مضيفاً أن الجهات المعنية تقيّم حالياً مدى التزام الإدارة ببروتوكولات وإجراءات السلامة، وما إذا كان هناك تقصير بهذا الشأن تسبب بالحادث.
بدورها، قالت واهيو هدايتي دوي بالوبي، رئيسة قسم تحديد هويات الضحايا في الشرطة المحلية: إن حالة الضحايا جعلت التعرف البصري عليهم مستحيلاً، ما دفع السلطات إلى حث أفراد الأسرة على تقديم عيّنات الحمض النووي وغيرها من المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد هوية أقربائهم، مشيرة إلى أن أكياس الجثث التي تحتوي على رفات الضحايا نُقلت إلى المستشفى للتعرف عليها.
وشهدت إندونيسيا سلسلة من الحرائق الصناعية المميتة خلال السنوات الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن معايير السلامة المهنية، والاستعداد لحالات الطوارئ في المنشآت الصناعية.