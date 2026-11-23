سيئول-سانا
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، أنه يراقب تحركات القوات الكورية الشمالية قرب الحدود البحرية، وذلك عقب ورود تقارير عن رصد سفينة كورية شمالية قرب خط الحدود الشمالي في البحر الأصفر.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة “جانغ دو-يونغ” قوله في مؤتمر صحفي: “يراقب جيشنا عن كثب تحركات القوات الكورية الشمالية ويتابعها”.
وأضاف جانغ: “تخضع أنشطة السفن الكورية الشمالية في المناطق البحرية على خط المواجهة للمراقبة الآنية من قِبل أنظمة المراقبة العسكرية لدينا”، دون الخوض في تفاصيل دور السفينة التي رُصدت أو الغرض منها.
وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير ذكرت رصد سفينة كورية شمالية كُتب على جانبها “خفر السواحل” قرب الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين الأسبوع الماضي. حيث أشارت التقارير إلى أن السفينة كانت مُجهزة بما يبدو أنه مدفعية بحرية عيار 76 ملم، ويتوقع أنها كانت تراقب قوارب صيد صينية في الجوار.