سيئول-سانا

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‏أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، أنه يراقب تحركات القوات الكورية الشمالية ‏قرب الحدود البحرية، وذلك عقب ورود تقارير عن رصد سفينة كورية شمالية قرب خط ‏الحدود الشمالي في البحر الأصفر.‏

ونقلت وكالة “يونهاب” عن المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة “جانغ دو-يونغ” قوله في ‏مؤتمر صحفي: “يراقب جيشنا عن كثب تحركات القوات الكورية الشمالية ويتابعها”.‏

وأضاف جانغ: “تخضع أنشطة السفن الكورية الشمالية في المناطق البحرية على خط المواجهة ‏للمراقبة الآنية من قِبل أنظمة المراقبة العسكرية لدينا”، دون الخوض في تفاصيل دور السفينة ‏التي رُصدت أو الغرض منها.‏

وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير ذكرت رصد سفينة كورية شمالية كُتب على جانبها “خفر ‏السواحل” قرب الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين الأسبوع الماضي. حيث أشارت التقارير ‏إلى أن السفينة كانت مُجهزة بما يبدو أنه مدفعية بحرية عيار 76 ملم، ويتوقع أنها كانت تراقب ‏قوارب صيد صينية في الجوار.‏