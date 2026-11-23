كييف-سانا‏

قُتل 14 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت ‏عدة مناطق في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، وأدت إحداها إلى انهيار جزئي ‏لمبنى سكني، وسط مخاوف من وجود مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها اليوم الإثنين: ‏إن ضربة روسية استهدفت مبنى سكنياً مؤلفاً من خمسة طوابق في بلدة ديمر، على ‏بعد نحو 45 كيلومتراً شمال كييف، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، ‏فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، بينهم أطفال.‏

من جهته، قال حاكم كييف تيمور تكاتشينكو، عبر منصة تليغرام: إن فرق الإنقاذ ‏انتشلت جثامين عدد من القتلى من تحت أنقاض المبنى، مشيراً إلى استمرار عمليات ‏البحث والإنقاذ.‏

وفي بلدة فيشنيفيه، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 15 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، جراء ‏استهداف أحد المتاجر، بينما قُتل شخص آخر في ضربة روسية على مدينة بيلا ‏تسيركفا، وفق السلطات الأوكرانية.‏

كما استهدفت الضربات الروسية محطة فرعية للكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك، ‏بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي، في وقت تكثف فيه ‏موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة، مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر ‏واستعداد البلاد لفصل شتاء جديد في ظل استمرار الحرب.‏

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف مواقع ومنشآت مدنية خلال العمليات ‏العسكرية المستمرة بينهما، والتي دخلت ‏عامها الخامس، وسط تصاعد الهجمات ‏الجوية المتبادلة في إطار سعي كل ‏طرف إلى إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية ‏للطرف الآخر.‏

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