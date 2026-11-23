كييف-سانا
قُتل 14 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون جراء ضربات جوية روسية استهدفت عدة مناطق في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، وأدت إحداها إلى انهيار جزئي لمبنى سكني، وسط مخاوف من وجود مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.
ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها اليوم الإثنين: إن ضربة روسية استهدفت مبنى سكنياً مؤلفاً من خمسة طوابق في بلدة ديمر، على بعد نحو 45 كيلومتراً شمال كييف، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، بينهم أطفال.
من جهته، قال حاكم كييف تيمور تكاتشينكو، عبر منصة تليغرام: إن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين عدد من القتلى من تحت أنقاض المبنى، مشيراً إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
وفي بلدة فيشنيفيه، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 15 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، جراء استهداف أحد المتاجر، بينما قُتل شخص آخر في ضربة روسية على مدينة بيلا تسيركفا، وفق السلطات الأوكرانية.
كما استهدفت الضربات الروسية محطة فرعية للكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي، في وقت تكثف فيه موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة، مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر واستعداد البلاد لفصل شتاء جديد في ظل استمرار الحرب.
وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف مواقع ومنشآت مدنية خلال العمليات العسكرية المستمرة بينهما، والتي دخلت عامها الخامس، وسط تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة في إطار سعي كل طرف إلى إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية للطرف الآخر.