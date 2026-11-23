جوبا-سانا
قُتل 24 مدنياً على الأقل، بينهم سبعة أطفال وست نساء، في هجوم شنته قوات معارضة على منطقة بول بول بولاية تونج الشرقية شمال غرب جنوب السودان، وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن القائم بأعمال مفوض مقاطعة تونج الشرقية ماشوي بيث قوله: إن الهجوم بدأ عند الساعة العاشرة مساء السبت واستمر حتى الثالثة من عصر الأحد، موضحاً أن المهاجمين ينتمون إلى قوات معارضة موالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار، فيما قُتل أربعة من المهاجمين خلال الاشتباكات.
من جهته، رجّح مصدر في الشرطة المحلية ارتفاع حصيلة القتلى، مشيراً إلى إرسال فريق متخصص إلى موقع الهجوم.
ويشهد جنوب السودان أعمال عنف ونزاعات مسلحة منذ سنوات، إذ اندلعت فيه حرب أهلية بين عامي 2013 و2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص، كما قُتل 72 شخصاً على الأقل الشهر الماضي، في اشتباكات بين مجموعات عرقية على الحدود بين ولايتي واراب ويونيتي.