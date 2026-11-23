جوبا-سانا

قُتل 24 مدنياً على الأقل، بينهم سبعة أطفال وست نساء، في هجوم شنته قوات ‏معارضة على منطقة بول بول بولاية تونج الشرقية شمال غرب جنوب السودان، ‏وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن القائم بأعمال مفوض مقاطعة تونج الشرقية ماشوي ‏بيث قوله: إن الهجوم بدأ عند الساعة العاشرة مساء السبت واستمر حتى الثالثة من ‏عصر الأحد، موضحاً أن المهاجمين ينتمون إلى قوات معارضة موالية لنائب الرئيس ‏السابق رياك مشار، فيما قُتل أربعة من المهاجمين خلال الاشتباكات.‏

من جهته، رجّح مصدر في الشرطة المحلية ارتفاع حصيلة القتلى، مشيراً إلى إرسال ‏فريق متخصص إلى موقع الهجوم.‏

ويشهد جنوب السودان أعمال عنف ونزاعات مسلحة منذ سنوات، إذ اندلعت فيه ‏حرب أهلية بين عامي 2013 و2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف ‏شخص، كما قُتل 72 شخصاً على الأقل الشهر الماضي، في اشتباكات بين مجموعات ‏عرقية على الحدود بين ولايتي واراب ويونيتي.