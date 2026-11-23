واشنطن-سانا
أخّر عطل فني في أحد الأنظمة الآلية المسؤولة عن حساب وزن الطائرات وتوازنها أكثر من 1600 رحلة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز في أنحاء الولايات المتحدة، يوم الأحد، تركز معظمها في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي بمدينة أتلانتا.
ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية عن الشركة قولها: إن العطل لم يكن ناجماً عن اختراق إلكتروني، وإن أنظمة حساب الوزن والتوازن عادت إلى العمل بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن نحو 49 بالمئة من رحلاتها تأخرت لأكثر من 15 دقيقة.
من جهتها، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن التأخيرات لم تكن مرتبطة بأنظمة مراقبة الحركة الجوية التابعة لها.
وأوضحت الشركة أنها تعمل على إعادة حجز رحلات المسافرين المتضررين، وتوفير الوجبات والإقامة الفندقية عند الضرورة، ورد قيمة التذاكر للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم ولا يرغبون في السفر.
ويأتي العطل قبل أيام من عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، التي تشهد عادة حركة سفر كثيفة، وبعد أيام من قرار إدارة الطيران الفيدرالية وقف حركة الطيران في أنحاء البلاد، إثر مشكلة في تركيب معدات تسببت باضطرابات في الاتصالات.