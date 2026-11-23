واشنطن-سانا‏

أخّر عطل فني في أحد الأنظمة الآلية المسؤولة عن حساب وزن الطائرات وتوازنها ‏أكثر من 1600 رحلة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز في أنحاء الولايات المتحدة، يوم ‏الأحد، تركز معظمها في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي بمدينة أتلانتا.‏

ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية عن الشركة قولها: إن العطل لم يكن ناجماً عن ‏اختراق إلكتروني، وإن أنظمة حساب الوزن والتوازن عادت إلى العمل بصورة ‏طبيعية، مشيرة إلى أن نحو 49 بالمئة من رحلاتها تأخرت لأكثر من 15 دقيقة.‏

من جهتها، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن التأخيرات لم تكن مرتبطة ‏بأنظمة مراقبة الحركة الجوية التابعة لها.‏

وأوضحت الشركة أنها تعمل على إعادة حجز رحلات المسافرين المتضررين، ‏وتوفير الوجبات والإقامة الفندقية عند الضرورة، ورد قيمة التذاكر للمسافرين الذين ‏أُلغيت رحلاتهم ولا يرغبون في السفر.‏

ويأتي العطل قبل أيام من عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، التي تشهد عادة ‏حركة سفر كثيفة، وبعد أيام من قرار إدارة الطيران الفيدرالية وقف حركة الطيران ‏في أنحاء البلاد، إثر مشكلة في تركيب معدات تسببت باضطرابات في الاتصالات.‏