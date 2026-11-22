القاهرة-سانا
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير نادر زكي، في بيانٍ الأحد: إن الوزيرين أكدا خلال لقائهما على هامش النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في تسوية الأزمات، ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد عبد العاطي حرص مصر على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع العراق.
وكان عبد العاطي بحث أمس السبت مع نظيريه السوداني محيي الدين سالم والإريتري عثمان صالح تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما أمن البحر الأحمر، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية.
وكانت أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين انطلقت في مدينة أسوان جنوبي مصر، أمس السبت، بمشاركة وزراء وكبار مسؤولين وصناع قرار وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، تحت عنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، وتُعقد على مدى يومي 21 و22 تشرين الثاني الجاري.