‏ ‏القاهرة-سانا‏

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بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ‏مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار الإقليمي.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير نادر زكي، في بيانٍ ‏الأحد: إن الوزيرين أكدا خلال لقائهما على هامش النسخة السادسة من منتدى أسوان ‏للسلام والتنمية المستدامين، أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في تسوية ‏الأزمات، ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم ‏في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

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وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد عبد العاطي ‏حرص مصر على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع العراق.‏

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وكان عبد العاطي بحث أمس السبت مع نظيريه السوداني محيي الدين سالم والإريتري ‏عثمان صالح تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما أمن البحر الأحمر، ‏وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية.‏

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وكانت أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين انطلقت في ‏مدينة أسوان جنوبي مصر، أمس السبت، بمشاركة وزراء وكبار مسؤولين وصناع ‏قرار وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، تحت عنوان «إعادة تعريف القواسم ‏العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، وتُعقد على مدى ‏يومي 21 و22 تشرين الثاني الجاري.‏