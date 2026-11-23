عدن -سانا
أُصيب 6 مدنيين، بينهم طفلة، اليوم الأحد، جراء قصف وقنص ميليشيا الحوثي لقرى ومناطق سكنية في عدد من مديريات صبر بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.
ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن إحصائية لمكتب شؤون الحصار بالمحافظ قولها: إن إجمالي الضحايا المدنيين جراء القصف والقنص الحوثي خلال الفترة من 1 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، بلغ 227 مدنياً، بينهم 80 قتيلاً و147 مصاباً.
وتستمر الاعتداءات التي تستهدف المدنيين في محافظ تعز حيث أصيبت امرأة أمس برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي جنوب المحافظة.
وكانت قُتلت امرأة، وأصيبت أخرى، الثلاثاء الماضي، جراء عمليات قنص وقصف نفذتها ميليشيا الحوثي في مديريات صبر جنوب تعز.
إصابة 6 مدنيين بينهم طفلة بقصف وقنص حوثي في ريف تعز
عدن -سانا