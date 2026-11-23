‏ ‏عدن -سانا‏

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أُصيب 6 مدنيين، بينهم طفلة، اليوم الأحد، جراء قصف وقنص ميليشيا ‏الحوثي لقرى ومناطق سكنية في عدد من مديريات صبر بمحافظة تعز ‏جنوب غرب اليمن.‏

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ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن إحصائية لمكتب شؤون الحصار بالمحافظ قولها: ‏إن إجمالي الضحايا المدنيين جراء القصف والقنص الحوثي خلال الفترة من ‌‏1 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، بلغ 227 مدنياً، بينهم 80 قتيلاً و147 ‏مصاباً.‏

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وتستمر الاعتداءات التي تستهدف المدنيين في محافظ تعز حيث أصيبت ‏امرأة أمس برصاص قناص تابع ‏لميليشيا الحوثي جنوب المحافظة.‏

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وكانت قُتلت امرأة، وأصيبت أخرى، الثلاثاء ‏الماضي، جراء عمليات قنص ‌‏وقصف نفذتها ‏ميليشيا الحوثي في مديريات صبر ‏جنوب ‏تعز.‏