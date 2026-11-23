الرياض-سانا‏

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، هجمات الطائرات المسيرة التي ‏استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم، بما فيها استهداف أحد المباني التابعة ‏للأمم المتحدة.‏

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة إكس: إن المملكة تؤكد ‏رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وتشدد على ضرورة احترام القانون الدولي ‏الإنساني، والالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية ومقار المنظمات ‏الدولية، وضمان سلامة العاملين فيها، وتجنيب الشعب السوداني المزيد من ‏المعاناة.‏

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت الداعي إلى الحفاظ على ‏استقرار السودان ووحدته وسيادته، ومؤسساته الشرعية.‏

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، تضرر أحد مقارها في الخرطوم، ‏جراء ضربات نفذتها طائرات مسيّرة، محذرةً من المخاطر التي يتعرض لها ‏المدنيون وطواقم الإغاثة في البلاد.‏

وكشفت الأمم المتحدة، في 17 تشرين الثاني الجاري، أن هجمات الطائرات ‏المسيّرة تسببت بمقتل نحو 80 بالمئة من المدنيين الذين تحققت المنظمة من ‏مقتلهم خلال العام الجاري 2026 جراء الحرب المستمرة في السودان منذ ‏عام2023 بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”.‏