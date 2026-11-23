الرياض-سانا
أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم، بما فيها استهداف أحد المباني التابعة للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على منصة إكس: إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وتشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، والالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية ومقار المنظمات الدولية، وضمان سلامة العاملين فيها، وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت الداعي إلى الحفاظ على استقرار السودان ووحدته وسيادته، ومؤسساته الشرعية.
وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، تضرر أحد مقارها في الخرطوم، جراء ضربات نفذتها طائرات مسيّرة، محذرةً من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وطواقم الإغاثة في البلاد.
وكشفت الأمم المتحدة، في 17 تشرين الثاني الجاري، أن هجمات الطائرات المسيّرة تسببت بمقتل نحو 80 بالمئة من المدنيين الذين تحققت المنظمة من مقتلهم خلال العام الجاري 2026 جراء الحرب المستمرة في السودان منذ عام2023 بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”.