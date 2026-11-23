أبوجا – سانا
قُتل 35 شخصاً على الأقل من إثنية الفولاني في هجمات انتقامية شنّتها مجموعات محلية مسلّحة في وسط غرب نيجيريا، عقب هجوم مسلّح أودى بحياة 11 شخصاً.
وأشارت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، نقلاً عن تقرير أمني، إلى احتمال ارتفاع حصيلة القتلى إلى الضعف، مع استمرار العثور على جثث في الأحراج.
وكان مسلحون هاجموا، السبت، بلدة لومان باري، التي تقطنها إثنية الكمباري في منطقة بورغو بولاية النيجر، خلال صلاة الفجر، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، بينهم زعيم البلدة وأطفال دون الخامسة، بحسب مصدر أمني.
وأضرم المهاجمون، الذين قال سكان: إنهم ينتمون إلى إثنية الفولاني، النار في منازل، وسرقوا مواشي، واختطفوا عدداً من السكان، وفق المصدر ذاته.
وعلى إثر ذلك، شنّت مجموعات محلية مسلّحة للدفاع الذاتي هجمات انتقامية على مخيمات للفولاني في قريتي واوا وغادا أولي.
وتنشط في نيجيريا عصابات إجرامية تُعرف بـ”قطاع الطرق”، تنفذ عمليات خطف وسرقة للمواشي، وتستهدف المجتمعات الريفية في شمال غرب البلاد ووسطها، عبر مهاجمة القرى وقتل سكانها ونهب ممتلكاتهم.