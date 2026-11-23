أبوجا – سانا‏

قُتل 35 شخصاً على الأقل من إثنية الفولاني في هجمات انتقامية شنّتها ‏مجموعات محلية مسلّحة في وسط غرب نيجيريا، عقب هجوم مسلّح أودى ‏بحياة 11 شخصاً.‏

وأشارت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، نقلاً عن تقرير أمني، إلى احتمال ‏ارتفاع حصيلة القتلى إلى الضعف، مع استمرار العثور على جثث في ‏الأحراج.‏

وكان مسلحون هاجموا، السبت، بلدة لومان باري، التي تقطنها إثنية ‏الكمباري في منطقة بورغو بولاية النيجر، خلال صلاة الفجر، ما أسفر عن ‏مقتل 11 شخصاً، بينهم زعيم البلدة وأطفال دون الخامسة، بحسب مصدر ‏أمني.‏

وأضرم المهاجمون، الذين قال سكان: إنهم ينتمون إلى إثنية الفولاني، النار في ‏منازل، وسرقوا مواشي، واختطفوا عدداً من السكان، وفق المصدر ذاته.‏

وعلى إثر ذلك، شنّت مجموعات محلية مسلّحة للدفاع الذاتي هجمات انتقامية ‏على مخيمات للفولاني في قريتي واوا وغادا أولي.‏

وتنشط في نيجيريا عصابات إجرامية تُعرف بـ”قطاع الطرق”، تنفذ عمليات ‏خطف وسرقة للمواشي، وتستهدف المجتمعات الريفية في شمال غرب البلاد ‏ووسطها، عبر مهاجمة القرى وقتل سكانها ونهب ممتلكاتهم.‏