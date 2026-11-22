واشنطن-سانا‏

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لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إلى إمكانية شن ضربات ‏عسكرية جديدة ضد إيران بعد بداية العام الجديد إذا فشلت المفاوضات بين ‏البلدين، معتبراً أن المحادثات الجارية لا تحقق نتائج ملموسة.‏

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وقال ترامب في تصريحات خاصة لقناة فوكس نيوز الأمريكية: “إن ‏المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين أصبحوا أكثر عدوانية ومراوغة الآن مما ‏كانوا عليه قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية”.‏

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وأشار إلى أن الردود المتبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية قد تستمر ‏خلال الفترة المقبلة، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة لطهران من محاولة تحدي ‏الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن بقوله: “آمُلُ أن يفعلوا ذلك، فسينتهي ‏بهم الأمر جميعاً في قاع البحر مثل بقية البحرية”.‏

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وتواجه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران ‏عقبات، مع تمسك ترامب بتحقيق ما وصفه بـ”الفوز الكامل”، مقابل رفض ‏إيران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، واستمرار الخلافات حول ‏مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية، ما يبقي احتمالات التصعيد العسكري ‏قائمة بالتوازي مع التحركات لاستئناف المفاوضات.‏