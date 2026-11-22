واشنطن-سانا
لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إلى إمكانية شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران بعد بداية العام الجديد إذا فشلت المفاوضات بين البلدين، معتبراً أن المحادثات الجارية لا تحقق نتائج ملموسة.
وقال ترامب في تصريحات خاصة لقناة فوكس نيوز الأمريكية: “إن المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين أصبحوا أكثر عدوانية ومراوغة الآن مما كانوا عليه قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية”.
وأشار إلى أن الردود المتبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية قد تستمر خلال الفترة المقبلة، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة لطهران من محاولة تحدي الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن بقوله: “آمُلُ أن يفعلوا ذلك، فسينتهي بهم الأمر جميعاً في قاع البحر مثل بقية البحرية”.
وتواجه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران عقبات، مع تمسك ترامب بتحقيق ما وصفه بـ”الفوز الكامل”، مقابل رفض إيران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، واستمرار الخلافات حول مضيق هرمز والعقوبات الأمريكية، ما يبقي احتمالات التصعيد العسكري قائمة بالتوازي مع التحركات لاستئناف المفاوضات.
ترامب يلوّح بضربات جديدة ضد إيران إذا تعثرت المفاوضات
واشنطن-سانا