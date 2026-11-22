

واشنطن -سانا



حذّرت السلطات الأمريكية من موجات مدّ بحري وصفتها بأنها “خطيرة للغاية” في مدينة سان فرانسيسكو اليوم الأحد، داعية إلى إعادة النظر في خطط السفر والاستعداد لاحتمال حدوث فيضانات واسعة في المناطق الساحلية المنخفضة.



ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن رئيس بلدية سان فرانسيسكو دانيال لوري قوله: إن المدينة قد تشهد أعلى مستويات مدّ بحري تُسجل على الإطلاق وفق توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، مطالباً السكان بتخزين الاحتياجات الأساسية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.



وتتزامن التحذيرات مع ما يُعرف باسم “المدّ الملكي” وهو أعلى مستويات المدّ خلال العام، حيث يتوقع خبراء الأرصاد حدوث فيضانات قد يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمتراً في بعض المناطق الساحلية المنخفضة شمالي كاليفورنيا.



وفي ولاية فلوريدا، أسهمت الزيادة في معدلات الأمطار بتزايد آثار الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة خلال الأيام الماضية، في حين حذرت سلطات الولاية من استمرار ارتفاع منسوب المياه في بعض الأنهار رغم تراجع غزارة الأمطار.



ويربط خبراء الطقس هذه الظواهر الجوية بظاهرة “إل نينيو”، التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي وتؤثر في أنماط الطقس حول العالم، ما يزيد من احتمالات الفيضانات والعواصف الشديدة في بعض المناطق.

