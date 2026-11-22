نيويورك-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد عن “خيبة أمل عميقة” بعد اختتام مؤتمر المناخ “كوب-31” في مدينة أنطاليا التركية دون التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن عجز الدول عن تجاوز خلافاتها بشأن الوقود الأحفوري يمثل انتكاسة كبيرة للجهود المناخية العالمية.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله: “إن فشل المفاوضات في تحقيق توافق لا يغيّر من الحقائق العلمية المرتبطة بأزمة المناخ”، مؤكداً أن درجات الحرارة العالمية تواصل تسجيل مستويات قياسية، بينما لا تزال انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عند مستويات خطيرة.

الوقود الأحفوري محرك رئيسي للاحترار

وشدد الأمين العام على أن الوقود الأحفوري يظل المحرك الرئيسي للاحترار العالمي، محذراً من محاولات إبطاء التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

ودعا غوتيريش الحكومات إلى تسريع خفض الانبعاثات، وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة، وزيادة تمويل التكيف المناخي للدول النامية، مؤكداً أن الاختبار الحقيقي للعمل المناخي لن يكون داخل قاعات التفاوض، بل في الإجراءات التي ستتخذ على أرض الواقع.

اعتراضات دولية

وجاء انهيار المحادثات بعد فشل الوفود المشاركة في ردم الهوة بين دول تطالب بتعزيز الالتزام بالابتعاد عن الفحم والنفط والغاز، وأخرى تسعى إلى حماية اقتصاداتها المعتمدة على صادرات الوقود الأحفوري.

وشهدت الجلسة الختامية اعتراضات من عدة أطراف، أبرزها الاتحاد الأوروبي وبنما وجزر مارشال، التي اعتبرت أن مسودة الاتفاق النهائية أضعفت الالتزامات السابقة ولم تعكس مستوى الإلحاح الذي تتطلبه أزمة المناخ.