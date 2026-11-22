لندن-سانا



أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الأحد تلقيها بلاغاً عن واقعة تتعلق بناقلة وقوات عسكرية في خليج عُمان.



وذكرت الهيئة في تدوينة عبر منصة “إكس” أن السلطات المختصة على علم بالحادث وأن التحقيقات لا تزال جارية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



ويأتي هذا البلاغ في وقت تتزايد فيه التحذيرات من المخاطر التي تواجه حركة الملاحة التجارية في المنطقة، ولا سيما في محيط مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالمياً.



وفي هذا السياق، حذرت شركة “ماريسكس” اليونانية المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية من استمرار التهديدات التي تواجه السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، خاصة بالقرب من مدينة خصب العُمانية، معتبرة أن الحوادث الأخيرة تعكس بيئة أمنية شديدة الخطورة للسفن العاملة في المنطقة.



وأشارت الشركة في بيان نقلته شبكة” سي إن إن ” الإخبارية اليوم إلى وقوع سلسلة حوادث استهدفت ثلاث ناقلات نفط خلال اليومين الماضيين، من بينها الناقلة “كابتن ليون” المسجلة في جزر مارشال، والناقلتان “توركل” و”أرينا” اللتان ترفعان علم هونغ كونغ، مؤكدة عدم تسجيل إصابات بين أفراد الطواقم.



وتشهد منطقة مضيق هرمز تصاعداً في التوترات الأمنية بالتزامن مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية عبر الممر البحري الحيوي.