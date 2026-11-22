

برازيليا-سانا



لقي خمسة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب أكثر من 250 آخرين، جراء العاصفة التي ضربت بلدة توبانسيريتا جنوب البرازيل.



ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، عن الدفاع المدني قوله: إن العاصفة تسببت بمصرع خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 250 آخرين.



وأدت العاصفة إلى اقتلاع أسطح مبانٍ وإلحاق أضرار بنحو ثمانية آلاف منزل، فضلاً عن مستشفى البلدة ومدارسها، كما أسقطت آلاف أعمدة الكهرباء.



ووفقاً للمعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية، بلغت سرعة الرياح 114 كيلومتراً في الساعة.



وتسببت عاصفة شديدة أول أمس مصحوبة برياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة بأضرار واسعة في بلدة توبانسيريتا جنوب البرازيل، حيث أضرّت نحو 500 آلاف منزل، وأسقطت عشرات الأشجار، فيما تواصل السلطات عمليات البحث عن مفقودين وتقييم الأضرار.



وتتعرض ولاية ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل لظواهر جوية قوية متكررة، تشمل العواصف والفيضانات والرياح الشديدة، ما يؤدي إلى أضرار في المنازل والبنى التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية، ويزيد الحاجة إلى عمليات الاستجابة الطارئة وإغاثة السكان المتضررين.