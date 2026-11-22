القدس المحتلة-سانا



قتل فلسطيني اليوم الأحد وأصيب طفل جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن مصادر طبية قولها: إن فلسطينياً قتل جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للمواطنين في المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط غزة .

وفي حادث منفصل، أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في منطقة السكة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ونُقل لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,742 قتيلاً و176,227 مصاباً وفقاً لما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم.