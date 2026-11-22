

القدس المحتلة-سانا



قتل فلسطيني شرق بيت لحم جراء اعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية، شملت هدم عشرات المنشآت السكنية والزراعية، وإحراق مركبات وممتلكات، واقتحام منازل واعتقالات.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن راعي أغنام قتل بعد أن أطلق مستوطن النار عليه في برية الرشايدة شرق بيت لحم.



وهدمت قوات الاحتلال نحو 50 منشأة سكنية وحظائر للماشية وصهاريج مياه في منطقة الأغوار الشمالية، ما أدى إلى تشريد عدد من العائلات وترك مواشيها دون مأوى.



كما هدمت منزلاً ومنشأة لتربية الطيور في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، واقتحمت مخيم بلاطة في نابلس، حيث داهمت عدداً من المنازل وفتشتها قبل أن تعتقل شاباً من المخيم.



وفي سياق اعتداءات المستوطنين، أُحرقت 12 مركبة وخُطّت شعارات عنصرية على منازل في ثلاث قرى شمال رام الله، كما أحرق مستوطنون مركبة ومنزلاً في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، وغرفة زراعية بين بلدتي رافات ودير بلوط غرب سلفيت.



وفي القدس المحتلة، اقتحم 92 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية.



من جهته، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الاعتداءات الأخيرة، ولا سيما إحراق المركبات وكتابة الشعارات العنصرية، معتبراً أنها تمثل تصعيداً في إرهاب المستوطنين المنظم الذي يجري برعاية وحماية الحكومة الإسرائيلية، ويستهدف الوجود الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت فلسطينياً واعتقلت ثلاثة آخرين أول أمس الجمعة، خلال اعتداءات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.