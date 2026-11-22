إسلام آباد-سانا

جدّد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم الأحد موقف بلاده الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، مندداً بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والانتهاكات التي تستهدف الأراضي اللبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن زرداري أكد في رسالة وجهها إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون بمناسبة ذكرى استقلال لبنان، متانة علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، والقائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والروابط الثقافية، مجدداً تضامن إسلام آباد مع الحكومة والشعب اللبناني في ظل الظروف الراهنة.

ودعا زرداري إلى وقف الأعمال العدائية والالتزام الصارم بترتيبات وقف إطلاق النار، مطالباً بالانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية.

وشدّد الرئيس الباكستاني على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يسهم في احترام سيادة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، جدّد في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 أيلول الماضي، إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، داعياً إلى وقفها فوراً.