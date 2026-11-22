واشنطن-سانا

أصيب 9 أشخاص جراء إطلاق نار خلال حفل موسيقي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت شبكة “إيه بي سي 30” الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن نحو 100 شخص كانوا يحضرون الحفل عندما وقع إطلاق النار ما أسفر عن إصابة 9، اثنان منهم في حالة صحية حرجة.

وتشير التحقيقات الأولية للشرطة الأمريكية إلى أن الحادث مرتبط بصراع بين مجموعات إجرامية.

ويتكرر هذا النوع من الحوادث في الولايات المتحدة مع انتشار السلاح الفردي، حيث أصيب خمسة أشخاص في إطلاق نار قرب البيت الأبيض في العاصمة ‏واشنطن في الـ12 من تشرين الثاني الجاري، كما قتل شخص وأصيبت امرأة جراء ‏إطلاق نار في ولاية كارولاينا الشمالية في الثامن من الشهر ذاته.